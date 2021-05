Xiaomi YouPin presenta una pistola giocattolo AR in stile Lego

La compagnia di Lei Jun non è soltanto smartphone e dispositivi tech in generale, ma punta anche ad offrire prodotti ed accessori destinati ai più giovani, sia tramite i propri marchi che attraverso Xiaomi YouPin. Ovviamente, trattandosi di un brand life style, non potevano mancare perfino i giochi, come abbiamo in molteplici occasioni (qui e qui). L'ultima novità? Su Xiaomi YouPin ha debuttato una pistola giocattolo con AR, una soluzione montabile in stile Lego che promette ore di divertimento ad un prezzo irrisorio.

Xiaomi YouPin ha lanciato una pistola giocattolo AR montabile: massimo divertimento ad un prezzo mini

Anche se abbiamo fatto riferimento ai celebri mattoncini, i prodotti Xiaomi hanno poco o nulla in comune con il noto brand. Nel caso della pistola giocattolo con AR di Xiaomi YouPin, abbiamo vari moduli assemblabili, per un totale di 1.110 pezzi. Una volta conclusa l'impresa, il gioco potrà essere sfruttato sia come una normale pistola (o meglio, fucile) giocattolo, che come una soluzione AR. Il dispositivo è in grado di interfacciarsi con lo smartphone per giocare a Jupiter Dawn Experience, un titolo shooter che sfrutta la realtà aumentata. Ovviamente, vista la natura del gioco si tratta di un prodotto pensato per bambini più grandi e ragazzini; piccoli alla larga, anche a causa della complessità nella costruzione dell'accessorio.

La nuova pistola giocattolo AR è stata lanciata su Xiaomi YouPin al prezzo di circa 38€ al cambio (299 yuan) ed è attualmente in fase di crowdfunding. Teniamo le dita incrociate e speriamo che anche questo prodotto, similmente a quanto visto con altri dello stesso generale, arrivi anche alle nostre latitudini, grazie ad uno dei “soliti” store cinesi.

