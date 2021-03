Con l'inizio della primavera, iniziano anche a risvegliarsi i desideri di viaggi e vacanze, nonostante il periodo. E, come spesso accade, la linea partner di Xiaomi, 90 FUN, ha lanciato una nuova e colorata valigia trolley, ad un prezzo interessante su YouPin.

Xiaomi 90 FUN: ecco la nuova valigia trolley da YouPin

Dando uno sguardo al design, ci rendiamo conto che si tratta di un trolley dalla struttura compatta, con un motivo a righe bello da vedere grazie ai vari colori di cui si tinge. Ma è nelle sue funzioni che risulta essere un bagaglio molto affidabile. Partendo dal rivestimento interno antibatterico, realizzato con la tecnologia DuPont Fairy Shield, con una protezione del 99%. Per l'esterno invece è stata scelta una soluzione Covestro, di fabbricazione tedesca.

Per le ruote è stata scelta una soluzione liscia e adatta per il trasporto in aereo. Mentre per la maniglia, regolabile, della 90 FUN è stata scelta una lega di alluminio aeronautico. Infine, presente un sistema di sblocco con codice di sicurezza certificata TSA. Per garantire una certa sicurezza dei materiali, il produttore ha testato questa valigia agli urti migliaia di volte in più situazioni.

La nuova valigia trolley Xiaomi 90 FUN come sempre viene venduta sullo store YouPin ad un prezzo di circa 64€ (499 yuan), che per la qualità costruttiva sono tutto sommato giusti. Ovviamente non sappiamo se ci sarà una distribuzione per l'Occidente, ma non è escluso possa arrivare su AliExpress o affini.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu