Sempre più prodotti sono pensati con un assistente vocale, ma soprattutto sempre più fasce d'età si approcciano a questo tipo di prodotto. Per questo, Xiaomi ha pubblicato un brevetto in cui è raffigurato uno Smart Screen educativo con speaker pensato prettamente per i bambini.

Xiaomi Early Learning Robot: ecco com'è fatto lo Smart Screen Speaker educativo per bambini

A prima vista, come possiamo vedere dai bozzetti, ricorda in maniera compatta gli XiaoAI Touchscreen Speaker del brand, ma è chiaramente pensato per bambini. Oltre al display, possiamo vedere un tasto centrale a cui si contorna probabilmente l'anello funzione con varie opzioni. Sul retro, troviamo l'altoparlante vero e proprio, dove i bambini possono udire le indicazioni di XiaoAI versione Mitu. Sempre sul retro, è presente una porta USB Type-C. Inoltre, è presente anche una fotocamera poco sopra lo schermo. Sulla parte superiore troviamo un altro tasto, forse d'accensione.

Non sappiamo ora quando Xiaomi porterà questo dispositivo educativo sul mercato, ma considerando che è il primo, vero prodotto pensato prettamente per questo utilizzo, in quanto gli altri prodotti educativi sono nel campo della infanzia neonatale e non quindi per bambini anche delle elementari. Capiremo con il tempo se il progetto sarà portato avanti in maniera concreta, ma è molto probabile, considerando l'importanza che ricopre la scuola in Cina.

