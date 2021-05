Il repellente anti zanzare di Xiaomi – realizzato con il marchio Mijia – è stato lanciato nel 2019 con un design minimale ed alcune funzioni smart: a questo giro la casa cinese ha pensato di alzare il tiro rendendo ancora più intelligente il dispositivo. E così che Xiaomi Mijia Smart Mosquito Repellent 2 arriva in crowdfunding su YouPin, con caratteristiche interessanti ed un prezzo accessibile.

Xiaomi Mijia Smart Mosquito Repellent 2 | Caratteristiche & Prezzo

In termini di design lo stile essenziale resta, con un look praticamente invariato, linee restano morbide ed un'unica colorazione bianca. Xiaomi Mijia Smart Mosquito Repellent 2 presenta ancora una volta il supporto al Bluetooth: l'accessorio può essere collegato allo smartphone per visualizzarne lo stato ed impostare un timer. La grande novità è il supporto ai comandi vocali tramite XiaoAI, l'assistente smart di Xiaomi.

Il funzionamento, invece, non porta novità: all'interno trova spazio una ventolina in grado di diffondere nell'ambiente il repellente anti zanzare (triflutrin). Il dispositivo ha un utilizzo di circa 4/5 mesi, sulla base di 8 ore per notte e di uno spazio fino a 28 m2.

Altra chicca riguarda l'alimentazione di Xiaomi Mijia Smart Mosquito Repellent 2. Questa volta, infatti, è possibile scegliere tra due modalità: quella portatile (con due batterie AA) oppure tramite cavo, collegando il dispositivo all'alimentazione via Type-C.

Concludiamo con il prezzo di vendita di Xiaomi Mijia Smart Mosquito Repellent 2: il nuovo accessorio sarà lanciato in crowdfunding dal 12 maggio, in sconto a soli 7.5€ al cambio (ossia 59 yuan). Se siete interessanti a questo dispositivo – in attesa che arrivi anche da noi – vi segnaliamo che la prima generazione è già disponibile su AliExpress: qui trovate sia il prodotto che le piastrine di ricarica.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu