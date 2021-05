Xiaomi prende in giro Bill Gates sui social, ma scatta la gaffe

Non è la prima volta che un'azienda tech come Xiaomi finisce per fare una gaffe sui social. Di tanto in tanto, qualche social media manager cerca di fare marketing sfruttando un trend o un avvenimento per alzare l'engagement del pubblico. Purtroppo, però, non sempre queste tecniche si rivelano azzeccate: pensiamo a quando Xiaomi si è dovuta scusare per una battuta di un dirigente o tutte quelle volte che vari produttori Android hanno utilizzato un iPhone per tweetare. Per non parlare dei numerosi casi in cui Huawei (ma non è la sola) ha preso foto fatte con reflex e spacciate per fatte con i loro smartphone.

L'account Twitter di Xiaomi è stato preso di mira per un tweet su Bill Gates

Questa volta lo scivolone di Xiaomi è accaduto su Twitter, dove la divisione britannica di Xiaomi ha “preso spunto” dalla triste notizia del divorzio fra Bill e Melinda Gates. La storica coppia è convolata a nozze nel 1994, dopo una lunga frequentazione di circa 7 anni e si è contraddistinta per i grossi sforzi svolti in ambito filantropico. Purtroppo i due hanno deciso di percorrere strade separate in ambito sentimentale, dopo un lungo matrimonio durato 27 anni.

Cosa ha pensato di fare il social media manager di Xiaomi UK? Di ispirarsi alla notizia per scrivere il seguente tweet:

“Mentre rompere con il tuo partner miliardario potrebbe non essere la scelta più intelligente, il nostro Mi 11 si ricarica completamente in 45 minuti utilizzando la ricarica turbo cablata da 55 W, il che significa che sei sempre pronto ad andartene.“

Un tweet di cattivo gusto ed infatti non c'è voluto molto prima che gli utenti si lamentassero nei commenti della pessima scelta. Nonostante i “gomblotti” che circolano in rete su vaccini e 5G, Bill Gates è una delle figure più ben volute in rete, grazie ad una presenza mediatica positiva e ai succitati sforzi filantropici. Se ciò non bastasse, si fa notare come il tweet… sia stato inviato da un iPhone, per l'ennesima volta. Ovviamente il post è stato fatto rimuovere poco dopo dalla pagina di Xiaomi, ma qualcuno è riuscito ad immortalare la gaffe in questo screenshot.

