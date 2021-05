Sembra passata una vita dall'addio di Carl Pei a OP e invece si tratta “solo” di sette mesi: un tempo più che sufficiente per ritornare sulla piazza, si spera in gran forma. Il dirigente ha confermato da tempo il suo prossimo progetto dopo OnePlus: si tratterà di un prodotto audio con il nuovo brand Nothing, un dispositivo dall'estetica e dal nome essenziale, ossia Ear 1! Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulle prime cuffie TWS della nuova realtà di Carl Pei tra caratteristiche, indiscrezioni sul prezzo e uscita.

Nothing Ear 1: tutto quello che sappiamo

Design e caratteristiche

Per quanto riguarda il design di Nothing Ear 1, al momento il dispositivo è ancora avvolto dal mistero. Nei mesi scorsi sono trapelate alcune immagini che potrebbero fare riferimento allo stile di questo prodotto, ma non è stato confermato ancora nulla. Si tratterà di certo di un prodotto audio, un paio di auricolari TWS (ma ci chiediamo se ci saranno anche altre sorprese). In un lungo post pubblicato sul forum ufficiale troviamo anche l'immagine che vedete in copertina: che si tratti di un indizio circa il look delle cuffie?

Una cosa è certa, sottolineata dallo stesso Carl Pei: il design è ancora top secret, ma troveremo una forma iconica, uno stile trasparente e funzionalità di tutto rispetto. Il nome Nothing Ear 1 ricalca il senso di semplicità a cui punta il brand, senza troppi fronzoli, mirando all'essenziale.

Nothing Ear 1: indiscrezioni su prezzo e uscita

Mentre stile e caratteristiche di Nothing Ear 1 sono ancora un segreto, il periodo di uscita è stato confermato in via ufficiale: le nuove cuffie TWS arriveranno durante il mese di giugno 2021. Non appena avremo una data precisa e indiscrezioni (o conferme) circa il prezzo di vendita, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu