Confronto Redmi Note 10 Pro vs POCO X3 Pro vs Realme 8 Pro vs Samsung Galaxy A52: qual è il migliore?

Negli ultimi mesi il settore dei medi di gamma è stato travolto di tanti nuovi dispositivi, molti dei quali piuttosto interessanti. Al giorno d'oggi, infatti, è possibile spendere poco ed ottenere prestazioni più che degne di nota, senza dover per forza arrivare a cifre folli. Questo, dunque, ha reso possibile un'espansione ancora maggiore di tale mercato. Molto spesso, però, l'altra faccia della medaglia è rappresentata dall'indecisione degli utenti; capita di non sapere assolutamente a quale brand affidarsi, per diversi motivi. Noi, dunque, siamo proprio qui per questo, per fare luce sui vari prodotti usciti nell'ultimo periodo e su quelli che effettivamente risultano essere i migliori. Quale avrà ricevuto, quindi, lo scettro miglior medio di gamma tra Redmi Note 10 Pro, POCO X3 Pro, Realme 8 Pro e Samsung Galaxy A52? Scopritelo insieme a noi, all'interno di questo confronto.

Confronto Redmi Note 10 Pro vs POCO X3 Pro vs Realme 8 Pro vs Samsung Galaxy A52

Unboxing

Dando un'occhiata al packaging notiamo come i vari brand abbiano preso direzioni tanto diverse quanto simili. All'interno delle varie confezioni di vendita, infatti, troviamo sempre le stesse componenti ed è proprio questo il motivo per cui andiamo a racchiuderli tutti insieme qui di seguito:

Redmi Note 10 Pro, POCO X3 Pro, Realme 8 Pro, Samsung Galaxy A52;

cover morbida trasparente in TPU;

cavo USB/USB Type-C per la ricarica;

pellicola in plastica preapplicata sul vetro frontale;

alimentatore da parete, con presa europea;

spilletta per la rimozione dello slot SIM;

breve manuale delle istruzioni.

Design & Materiali

Redmi Note 10 Pro: 164,0 x 76,5 x 8,1 mm con un peso di circa 193 grammi;

164,0 x 76,5 x 8,1 mm con un peso di circa 193 grammi; POCO X3 Pro: 165,3 x 76,8 x 9,4 mm con un peso di circa 215 grammi;

165,3 x 76,8 x 9,4 mm con un peso di circa 215 grammi; Realme 8 Pro: 160,6 x 73,9 x 8,1 mm con un peso di circa 176 grammi;

160,6 x 73,9 x 8,1 mm con un peso di circa 176 grammi; Samsung Galaxy A52: 159,9 x 75,1 x 8,4 mm con un peso di circa 189 grammi.

Difficile dire quale smartphone effettivamente sia migliore a livello estetico, dato che si tratta di un aspetto meramente soggettivo. Sotto tale aspetto, però, possiamo notare sulla parte frontale alcune caratteristiche simili come la presenza di display punch-hole su tutti i modelli. Varia solo la posizione di tale componente che su Realme 8 Pro risiede sul lato sinistro, a differenza di tutti gli altri smartphone che invece presentano il buco centrale. Dal punto di vista delle dimensioni, poi, non cambia quasi nulla, sebbene il peso sia maggiore su POCO X3 Pro che, dunque, nell'utilizzo quotidiano risulta essere lo smartphone leggermente più scomodo.

Variano molto le cose dando un'occhiata al retro di questi dispositivi che, quindi, hanno adottato soluzioni stilistiche differenti. Samsung, infatti, ha optato per una linea più classica, con un modulo fotografico incastonato in una superficie rettangolare abbastanza iconica. Vale lo stesso discorso, poi, anche per altri due modelli tra cui Realme 8 Pro e Redmi Note 10 Pro che in fin dei conti hanno optato per una soluzione simile. Variano molto il design e le dimensioni di tali comparti, ma la sostanza resta la stessa. Quello che si differenzia di più è proprio POCO X3 Pro che, in fin dei conti, mostra un modulo decentrato e caratterizzato da forme un po' più originali.

Sistemi di Sblocco

Diciamo che in merito ai sistemi di sblocco la varietà su tali modelli non manca, sebbene siano presenti le solite due soluzioni: sensore biometrico e face unlock.

Su Samsung Galaxy A52 e Realme 8 Pro abbiamo un sensore per le impronte digitali posto sotto il display, mentre su Redmi Note 10 Pro e POCO X3 Pro tale sensore è stato posto sul frame destro. Cosa cambia? Fondamentalmente questi ultimi due smartphone permettono di sbloccare il device in maniera un po' più immediata, almeno per quanto mi riguarda. Devo anche dire, però, che la soluzione presentata da Samsung e Realme è assolutamente valida e, soprattutto, molto comoda. Si tratta, quindi, di una scelta molto soggettiva a riguardo, anche se vi posso garantire che vi troverete bene in entrambi i casi.

Non entro più nello specifico del riconoscimento facciale perché comunque è un metodo poco sicuro e poco preciso, soprattutto in alcune condizioni di luce un po' più sfavorevoli.

Display

Redmi Note 10 Pro: display Super AMOLED da 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9 , 395 PPI , screen-to-body-ratio del 85,6%, refresh rate a 120Hz e protetto da uno schermo Gorilla Glass 5 ;

display da (2400 x 1080 pixel) con rapporto in , , screen-to-body-ratio del 85,6%, a e protetto da uno schermo ; POCO X3 Pro: display LCD IPS da 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9 , 395 PPI , screen-to-body-ratio del 84,6%, refresh rate a 120Hz e protetto da uno schermo Gorilla Glass 5 ;

display da (2400 x 1080 pixel) con rapporto in , , screen-to-body-ratio del 84,6%, a e protetto da uno schermo ; Realme 8 Pro: display Super AMOLED da 6.4″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9 , 409 PPI , screen-to-body-ratio del 90,8%, refresh rate a 60Hz e protetto da uno schermo Gorilla Glass 5 ;

display da (2400 x 1080 pixel) con rapporto in , , screen-to-body-ratio del 90,8%, a e protetto da uno schermo ; Samsung Galaxy A52: display Super AMOLED da 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9, 405 PPI, screen-to-body-ratio del 89,5%, refresh rate a 120Hz e protetto da uno schermo Gorilla Glass 5.

Dando un'occhiata alle caratteristiche tecniche notiamo una grande differenza su POCO X3 Pro, dato che su questo modello è stato montato semplicemente un pannello IPS. Malgrado questo, però, la qualità è buona ed i colori sono abbastanza fedeli alla realtà. Ovviamente, però, non è possibile paragonare tale qualità a quella espressa dai display Super AMOLED che troviamo sugli altri modelli, che non mostrano alcun problema di light bleeding o aloni lungo i bordi laterali. Oltre questo, poi, la definizione è maggiore ed i contrasti sono strabilianti, dando proprio quella marcia in più sotto tale aspetto. Vi dico, in ogni caso, che i sensori di luminosità si comportano più o meno alla stessa maniera, riuscendo a calibrare abbastanza bene il pannello nelle diverse ore della giornata.

Riguardo il refresh rate troviamo alcune sostanziali differenze. Vediamo, infatti, come POCO X3 Pro pur montando un display LCD si dota di una frequenza di aggiornamento del display pari a 120Hz. Una caratteristica che sicuramente gioca a suo favore. Diversa la situazione, invece, per Realme 8 Pro che pur presentando un Super AMOLED resta ancorato ai 60Hz. Vi assicuro, quindi, che passare dai 60Hz ai 90/120Hz la differenza è palpabile, soprattutto nello scrolling delle pagine web e nella navigazione all'interno dell'interfaccia del telefono. Questo, però, non per tutti giustifica l'acquisto di un modello piuttosto che l'altro.

Hardware & Prestazioni

Redmi Note 10 Pro: Qualcomm Snapdragon 732G, GPU Adreno 618, 6/8 GB di RAM LPDD4x e 64/128 GB di storage (UFS 2.2) espandibile tramite microSD;

Qualcomm Snapdragon 732G, GPU Adreno 618, 6/8 GB di RAM LPDD4x e 64/128 GB di storage (UFS 2.2) espandibile tramite microSD; POCO X3 Pro: Qualcomm Snapdragon 860, GPU Adreno 640, 6/8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di storage UFS 3.1 espandibile tramite microSD;

Qualcomm Snapdragon 860, GPU Adreno 640, 6/8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di storage UFS 3.1 espandibile tramite microSD; Realme 8 Pro: Qualcomm Snapdragon 720G, GPU Adreno 618, 6/8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di storage UFS 2.1 espandibile tramite microSD;

Qualcomm Snapdragon 720G, GPU Adreno 618, 6/8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di storage UFS 2.1 espandibile tramite microSD; Samsung Galaxy A52: Qualcomm Snapdragon 750G, GPU Adreno 619, 6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di storage UFS 2.1 espandibile tramite microSD.

Non possiamo negare che ci siano evidenti differenze in tale ambito, alcune delle quali anche piuttosto marcate. POCO X3 Pro, infatti, è proprio lo smartphone che in assoluto ha puntato tutto su tale aspetto, dotandosi di un SoC da smartphone top di gamma con memorie di altissimo profilo. A livello hardware, quindi, è in assoluto il migliore della lista. Non per questo, però, è quello che nell'utilizzo quotidiano si comporta meglio, perché anche il software deve fare la sua parte. Al di là di tale aspetto, in ogni caso, gli altri tre modelli posti a confronto sono molto simili e sfruttano tutti hardware di fascia medio-alta.

Diciamo che lo smartphone di POCO è quello che in fin dei conti si comporta meglio in fase di gaming, dove la potenza bruta del processore viene fuori in maniera preponderante. Nell'utilizzo quotidiano, però, non ho notato alcun problema con tale unità, così come con le altre. Al di là del software, che vedremo tra poco, sono rimasto più che soddisfatto con ognuno di questi prodotti, perché sono sempre piuttosto reattivi e privi di grossi problemi. Anche dal punto di vista delle temperature, poi, non mi sono mai trovato di fronte a prodotti incandescenti, segno che i sistemi di raffreddamento utilizzati riescono ad essere piuttosto efficaci.

Benchmark

Software

Diciamo che a livello software abbiamo una discreta varietà in questo caso, nonostante tutti i vari smartphone siano basati alla fine su Android 11.

Redmi Note 10 Pro: MIUI 12, patch di sicurezza di 01/03/2021;

MIUI 12, patch di sicurezza di 01/03/2021; POCO X3 Pro: MIUI 12, patch di sicurezza di 01/03/2021;

MIUI 12, patch di sicurezza di 01/03/2021; Realme 8 Pro: Realme UI 2.0, patch di sicurezza di 05/04/2021;

Realme UI 2.0, patch di sicurezza di 05/04/2021; Samsung Galaxy A52: Samsung UI 3.0, patch di sicurezza di 01/04/2021.

Con Samsung Galaxy A52 abbiamo, quindi, la Samsung UI 3.0 che, sotto diversi punti di vista, è un'interfaccia che offre un livello di personalizzazione molto più elevato di quello che si può pensare. Anche in questo caso è tutto molto soggettivo ma devo dire che le ho trovato pochi difetti risultando molto veloce, fluida ed affidabile. Vale lo stesso discorso anche per i due prodotti di stampo Xiaomi, quindi POCO X3 Pro e Redmi Note 10 Pro che, in fin dei conti, montano la stessa MIUI 12. Da una parte, però, troviamo POCO con la sua minima personalizzazione sul software che, comunque, non stravolge l'intero impianto.

Quando recensisco un prodotto di casa Realme parlo sempre molto bene del software, perché per quanto mi riguarda la Realme UI 2.0 è una delle più complete e versatili tra quelle presenti sul mercato. Non posso che elogiare, dunque, lo sforzo fatto per proporre ai clienti un sistema del genere, sempre fluido e reattivo nell'utilizzo quotidiano. Per un neofita potrebbe risultare un po' ostico, a causa delle tante funzioni presenti, ma la dinamicità di tale prodotto non si discute.

Fotocamera

Redmi Note 10 Pro: 108 MP, f/1.9, 1/1.97″, 0.7 μm, 8 MP f/2.2 grandangolare da 118°, 2 MP macro f/2.4, 2 MP profondità di campo e flash LED Single Tone. Frontalmente abbiamo un sensore da 16MP f/2.45;

108 MP, f/1.9, 1/1.97″, 0.7 μm, 8 MP f/2.2 grandangolare da 118°, 2 MP macro f/2.4, 2 MP profondità di campo e flash LED Single Tone. Frontalmente abbiamo un sensore da 16MP f/2.45; POCO X3 Pro: 48 MP, f/1.79, 1/2″, 1.6 µm, 8 MP f/2.2 grandangolare da 119°, 2 MP f/2.4 macro, 2 MP profondità di campo e flash LED Single Tone. Frontalmente abbiamo un sensore da 20 MP f/2.2;

48 MP, f/1.79, 1/2″, 1.6 µm, 8 MP f/2.2 grandangolare da 119°, 2 MP f/2.4 macro, 2 MP profondità di campo e flash LED Single Tone. Frontalmente abbiamo un sensore da 20 MP f/2.2; Realme 8 Pro: 108 MP, f/1.88, 1/1.52″, 8 MP f/2.25 grandangolare da 119°, 2 MP f/2.4 macro, 2 MP bianco/nero e flash LED Single Tone. Frontalmente abbiamo un sensore da 16 MP f/2.45;

108 MP, f/1.88, 1/1.52″, 8 MP f/2.25 grandangolare da 119°, 2 MP f/2.4 macro, 2 MP bianco/nero e flash LED Single Tone. Frontalmente abbiamo un sensore da 16 MP f/2.45; Samsung Galaxy A52: 64 MP, f/1.8, 12 MP f/2.2 grandangolare da 123°, 5 MP f/2.4 macro, 5 MP profondità di campo e flash LED Single Tone. Frontalmente abbiamo un sensore da 32 MP f/2.2.

Di giorno lo smartphone che scatta le foto più equilibrate è sicuramente Samsung Galaxy A52, seguito da POCO X3 Pro e Redmi Note 10 Pro. Vediamo, infatti, come questi smartphone mostrino differenze davvero minime nelle foto, riuscendo a restituire un buon livello di dettagli ed una discreta scala cromatica. Questi sono i telefoni, dunque, che riproducono meglio i colori naturali del paesaggio. Quello che, invece, è proprio fuori dal coro è Realme 8 Pro che satura tantissime le varie tonalità e non garantisce una resa quanto più verosimile possibile. I colori sono dunque molto accesi e lontani da quelli reali. Speriamo che in futuro possa arrivare un aggiornamento che ponga un limite a questo problema. Al di là di tale aspetto, poi, tale device è anche quello ad offrire il maggior effetto “acquerello”, potendo mostrare quindi un livello di definizione molto più basso rispetto ai suoi concorrenti. Vale lo stesso identico discorso anche per la grandangolare, dove a spiccare in questo caso sono ancor di più POCO X3 Pro e Samsung Galaxy A52. Dando un'occhiata agli scatti di Redmi Note 10 Pro notiamo tonalità molto più scure, mentre su Realme 8 Pro i problemi restano sempre gli stessi.

Dove si notano i problemi maggiori su Realme 8 Pro è con le foto notturne che non sono assolutamente all'altezza degli altri smartphone concorrenti. Qui, dunque, abbiamo scatti piuttosto cupi e caratterizzati da un rumore fotografico elevato che inficiano l'intera qualità della foto. Su tutti gli altri modelli, invece, le cose stanno decisamente meglio, con Galaxy A52 che più di tutti riesce a restituire, anche senza la Night Mode, scatti davvero degni di nota. Ovviamente, poi, con la modalità nottura tutto assume un altro significato e anche con Redmi Note 10 Pro e POCO X3 Pro giungiamo su un buon livello. Con la camera grandangolare, in ogni caso, non si vede praticamente nulla di notte, soprattutto in assenza di una buona illuminazione. L'unico smartphone che da questo punto di vista si salva è solo Samsung Galaxy A52.

Non ci si può lamentare della selfie camera che su tutti i device sembra comportarsi piuttosto bene. Malgrado ci siano alcune differenze nella resa fotografica gli scatti effettuati con tali modelli possono tranquillamente essere condivisi sui social. Anche in questo caso, però, la spunta leggermente Samsung Galaxy A52 che mostra una definizione migliore ed un buon effetto bokeh. Non per questo, però, gli altri device sono da buttare. Anzi, sotto tale aspetto si contraddistingue anche POCO X3 Pro che a differenza degli altri sembra essere più equilibrato a livello di colori e profondità dell'immagine. Perde solo qualcosa nella qualità dei dettagli.

Audio & Connettività

Dal punto di vista audio sono tutti identici, dato che montano due speaker stereo. Uno è posizionato all'interno della capsula auricolare e l'altro trova spazio in basso, sul frame inferiore. Difficile dire, dunque, quale smartphone sia effettivamente il migliore sotto tale aspetto, dato che in questi casi i bassi non sono mai troppo presenti e vi è una certa predilezione per le tonalità medie e alte. Samsung Galaxy A52 è forse quello che mostra una profondità di suoni leggermente maggiore, ma si tratta di sottilissime differenze che sono quasi impercettibili nell'utilizzo quotidiano. Devo segnalare, poi, come quest'ultimo smartphone sia dotato di jack audio da 3,5 millimetri, così come anche gli altri telefoni presi in causa in questo confronto. Dalla capsula auricolare, poi, si sente piuttosto bene in fase di chiamata, non avvertendo nessun particolare problema con questi prodotti. Si sente sempre molto bene la voce del nostro intelocutore e anche dall'altra parte della cornetta non riportano alcuna criticità.

Riguardo la connettività vi lascio qui sotto un breve riepilogo di tutte le componenti presenti:

Redmi Note 10 Pro: dual SIM 4G LTE + microSD, Wi-Fi a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/Glonass/Beidou/Galileo, sensore IR, NFC e ingresso jack da 3.5 millimetri;

dual SIM 4G LTE + microSD, Wi-Fi a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/Glonass/Beidou/Galileo, sensore IR, NFC e ingresso jack da 3.5 millimetri; POCO X3 Pro: dual SIM 4G LTE oppure singola nano SIM e microSD, Wi-Fi a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/Glonass/Beidou/Galileo, sensore IR, e ingresso jack da 3.5 millimetri;

dual SIM 4G LTE oppure singola nano SIM e microSD, Wi-Fi a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/Glonass/Beidou/Galileo, sensore IR, e ingresso jack da 3.5 millimetri; Realme 8 Pro: dual SIM 4G LTE + microSD, Wi-Fi a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/Glonass/Beidou, NFC e ingresso jack da 3.5 millimetri;

dual SIM 4G LTE + microSD, Wi-Fi a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/Glonass/Beidou, NFC e ingresso jack da 3.5 millimetri; Samsung Galaxy A52: dual SIM 4G LTE oppure singola nano SIM e microSD, Wi-Fi a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/Glonass/Beidou/Galileo e ingresso jack da 3.5 millimetri.

Sono presenti tutti i vari sensori sui vari dispositivi, tra cui quello di luminosità e prossimità. Ad essere sinceri, quindi, lo smartphone che mi ha dato più problemi sotto tale aspetto e Redmi Note 10 Pro, soprattutto con il sensore di prossimità. Molto spesso, infatti, capita che avvicinando il telefono all'orecchio per ascoltare una nota vocale il display resta acceso. Anche in chiamata, qualche volta, ho riscontrato questo problema. Insomma, pare proprio che Xiaomi non voglia proprio migliorare sotto tale aspetto con la serie Note. Al di là di questo, però, tutto il resto funziona alla perfezione, così come sugli altri modelli, compresa la navigazione tramite GPS.

Non dovrebbe essere più una novità ma la presenza del modulo NFC può davvero fare la differenza nell'utilizzo quotidiano. Siamo sempre più abiutati, infatti, a pagare direttamente con il nostro smartphone in qualsiasi negozio o locale. Dunque, avere un telefono che permetta di fare questo senza tirare fuori la propria carta di credito è semplicemente eccezionale.

Autonomia

Redmi Note 10 Pro: 5.020 mAh. Alimentatore da 33W;

5.020 mAh. Alimentatore da 33W; POCO X3 Pro: 5.160 mAh. Alimentatore da 33W;

5.160 mAh. Alimentatore da 33W; Realme 8 Pro: 4.500 mAh. Alimentatore da 50W;

4.500 mAh. Alimentatore da 50W; Samsung Galaxy A52: 4.500 mAh. Alimentatore da 15W.

Varia molto l'autonomia da smartphone a smartphone. Qui, infatti, parliamo di misure completamente diverse in qualche caso, con Samsung Galaxy A52 e Realme 8 Pro che presentano le batterie più piccole. Questo porta, dunque, a risultati ben diversi. Con il dispositivo di Samsung, infatti, si riesce a portare a termine una giornata lavorativa ma, in serata, resta davvero poca batteria a disposizione. Diversa è la situazione, invece, su Realme 8 Pro, POCO X3 Pro e Redmi Note 10 Pro che in confronto riescono a coprire molto più di una singola giornata. Malgrado il prodotto sviluppato da Realme presenti una batteria più esigua, riesce ugualmente ad offrire performance leggermente superiori a Samsung Galaxy A52. Segno che hardware e software comunicano a meraviglia, con un'ottimizzazione davvero eccezionale.

Ci sono evidenti differenze anche nei sistemi di ricarica dove vince indubbiamente Realme 8 Pro, dato che con la SuperDart da 50W passiamo facilmente dal 10 al 100% in meno di un'ora. Nessuno degli altri prodotti all'interno di questo confronto riesce a fare meglio.

Prezzo & Conclusioni

Ora è arrivata davvero la fine di questo confronto ma, prima ancora di giungere a qualsiasi tipo di conclusione, diamo un'occhiata a disponibilità e prezzi. Nel caso in cui ci fosse in atto qualche sconto, o un coupon da riscattare, sicuramente verrete informati tramite i nostri canali Telegram, che vi invitiamo a seguire.

Redmi Note 10 Pro: 8/128 GB a 279 euro ;

8/128 GB a ; POCO X3 Pro: 6/128 GB a circa 190,5 euro , la 8/256 GB a 207,1 euro spediti dall'Europa;

6/128 GB a circa , la 8/256 GB a spediti dall'Europa; Realme 8 Pro: 8/128 GB a circa 245,09 euro su Amazon;

8/128 GB a circa su Amazon; Samsung Galaxy A52: 6/128 GB 292 euro su Amazon.

Credo che sia molto difficile decretare un assoluto vincitore in questo confronto. Sono smartphone tanto diversi quanto simili, in tanti piccoli aspetti, dunque diventa difficile consigliarne uno piuttosto che l'altro. In fin dei conti dipende sempre molto dalle esigenze di ognuno, motivo per cui coloro che cercano maggiore autonomia potrebbe essere attratti da POCO X3 Pro e coloro che sono più attenti alla pulizia del sistema operativo potrebbero optare per Samsung Galaxy A52. Bisogna considerare, però, poi anche la comodità nell'utilizzo quotidiano e a questo punto, quindi, diventano importanti peso e dimensioni. Insomma, ci sono così tanti prametri da tenere in considerazione che diventa difficile dare un giudizio assoluto. Questo confronto, però, nasce proprio con l'intendo di mettere in luce pregi e difetti di questi device, senza esprimere troppi giudizi in merito. A voi l'ardua sentenza!

