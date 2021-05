Parlando di laptop, il 2021 è cominciato decisamente bene per la costola di Xiaomi. L'azienda ha presentato i nuovi modelli della serie Pro, due terminali top da 14″ e 15″, con caratteristiche da paura (tra parentesi, già avvistati anche nei primi sconti). A quanto pare non è finita qui e stando alle parole di un dirigente sono in dirittura d'arrivo nuovi RedmiBook Pro, questa volta equipaggiati con processori AMD Ryzen.

RedmiBook Pro 15 e 14 AMD Ryzen in arrivo: che cosa sappiamo

Il fatto che siano in arrivo delle nuove incarnazioni degli ultimi laptop di Redmi non stupisce di certo. Inoltre già nei mesi scorsi era stato avvistato un presunto modello Pro 14S, dotato di un display da 14″ e mosso proprio da una soluzione Ryzen. Wang Teng Thomas, Product Director della casa cinese, ha confermato su Weibo che la Redmi RedmiBook Pro ritornerà in versione AMD Ryzen.

Non sono noti dettagli sul look e il display ma è lecito immaginare che i nuovi terminali riprenderanno le linee degli attuali modelli Pro. Probabile quindi che avremo laptop da 15″ e 14″, rispettivamente con un pannello in 3.2K (a 90 Hz) e in 2.5K. Anche in questo caso ci aspettiamo un corpo in metallo, uno stile premium, la presenza di una fotocamera, una tastiera full-size retroilluminata ed un lettore d'impronte.

Hardware

Siamo nel campo delle speculazioni – meglio ribadirlo – ma trattandosi di prodotti al top, lato hardware ci si aspetta una comparto degno. Di conseguenza, Xiaomi potrebbe optare per soluzioni di quinta generazione e quindi lanciare terminali mossi dai processori AMD Ryzen 5 5500U e Ryzen 7 5700U. Com'è ovvio, probabile la presenza di almeno 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di storage SSD.

Completerebbero il quadro Wi-Fi 6, una batteria da 70/56 Wh con ricarica rapida da 100W (65W per i modelli da 14″) e grafica AMD Radeon.

RedmiBook Pro AMD Ryzen – Indiscrezioni su prezzo e data d'uscita

Come anticipato, l'arrivo di RedmiBook Pro AMD Ryzen è stato anticipato da Wang Teng Thomas di Xiaomi; il dirigente conferma che i nuovi laptop arriveranno entro la fine del mese di maggio 2021, ma ad oggi manca ancora una data.

