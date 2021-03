Tra le tante soluzioni cinesi che possiamo trovare in rete, i notebook di Redmi sono spesso le soluzioni più appetibili. E non sono da meno i nuovi RedmiBook Pro 15 2021, con specifiche di altissimo livello ora in offerta lampo e con codice sconto su Banggood.

Codice sconto RedmiBook Pro 15 2021: tutte le configurazioni in offerta su Banggood

Partendo dal design dei nuovi laptop, la scocca in alluminio con lavorazione CNC permette di ottenere una struttura premium e senza rinunciare alla resistenza agli urti. Ma è sotto scocca e nel display che i RedmiBook Pro 15 danno il meglio di loro: parlando del pannello, abbiamo una soluzione 3.2K da 15.6″, con rapporto 16:10 e refresh rate da 90 Hz. Per la CPU, abbiamo soluzioni Intel Tiger Lake Core i5-11300H/i7-11370H, con la GPU che varia da una Intel Iris Xe integrata ed una NVidia MX450 dedicata.

Lato memoria, abbiamo per tutte le configurazioni 16 GB di RAM DDR4-3200 MHz, 512 GB SSD PCIe. Non manca una batteria a 70 Wh, due ingressi Type-C (Thunderbolt 4), un ingresso USB Type-A 3.2, 2.0 e HDMI. Presente anche il jack per le cuffie e una non scontata webcam sul sottilissimo bordo del display. Supporta il Wi-Fi 6, mentre gli speaker stereo hanno il supporto al DTS. Insomma, non gli manca proprio nulla.

In basso trovate il link all'acquisto insieme al Coupon dedicato su Banggood: se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

Inoltre vi segnaliamo che sono in offerta lampo anche le versioni con i5 e grafica Intel Xe e la variante maggiore con i7 e grafica MX450.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu