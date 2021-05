Xiaomi annulla la sua presenza fisica al MWC 2021

Continuano a spuntare defezioni in quel del MWC 2021: alla lista delle aziende che non figureranno adesso si aggiunge anche Xiaomi. Perlomeno non fisicamente: la compagnia di Lei Jun ci sarà, ma soltanto in via virtuale e non con uno stand fisico all'interno della fiera. La motivazione di una scelta del genere è scontata: seppur i paletti si stiano allentando, la crisi pandemica è ancora lungi – ahimè – dall'essere conclusa. In Europa la situazione sta piano piano tornando alla normalità, ma una fiera del genere coinvolge migliaia di persone da tutto il mondo. E non tutte le aree geografiche hanno messo in atto piani vaccinali adeguati, senza considerare i rischi legati alle varianti in circolazione. L'azienda ha così deciso di saltare questo giro, preferendo non presenziare di persona all'interno dei padiglioni di Fira Gran Via.

Niente MWC 2021 per Xiaomi: ci sarà soltanto in veste virtuale

Anche se gli organizzatori dell'ente GSMA hanno fatto di tutto per mettere al sicuro l'evento, diverse aziende hanno deciso di non presenziare. Ecco quanto dichiarato da Xiaomi:

“Con l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza di tutti i suoi dipendenti, clienti, partner e media, Xiaomi ha deciso di partecipare solo in modo virtuale al MWC 2021. Nonostante la situazione molto complicata in cui viviamo, l'azienda continuerà rafforzare la propria presenza e collaborare attivamente con l'intero settore per supportare la comunità tecnologica globale.“

Si prospetta un'edizione magra di presenze, quella del MWC 2021. Prima di Xiaomi, anche Samsung, Qualcomm, Google, Lenovo, Ericsson, Sony e Nokia hanno confermato la loro assenza. Una brutta batosta per gli organizzatori della fiera catalana della tecnologia: nel mentre, i “colleghi” tedeschi hanno direttamente deciso di annullare IFA 2021. Insomma, sembra proprio che non prima del 2022 si potrà tornare alla normalità per gli eventi tech su scala globale.

