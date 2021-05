IFA 2021 annullato: che ne sarà del MWC 2021?

Il 2020 è stato l'anno in cui un po' tutte le conferenze annuali di elettronica sono saltate. Non è accaduto con IFA 2020, tenutosi in una veste più ristretta, ma paradossalmente sarà IFA 2021 ad essere annullato. Ad annunciarlo sono gli stessi organizzatori dell'evento Messe Berlin e gfu Consumer & Home Electronics GmbH. La grande fiera della tecnologia era prevista per il mese di settembre, ma purtroppo così non sarà. Nemmeno in veste virtuale, come accaduto con altre fiere similari, a causa dei rischi che le aziende coinvolte rischierebbero di correre.

IFA 2021 non si farà: gli organizzatori rimandano tutto al 2022

Gli organizzatori di IFA hanno deciso di prendere questa decisione in seguito alle consultazioni con esperti di salute pubblica e le parti interessate. Secondo quanto da loro dichiarato, ci sono diversi fattori che metterebbero a rischio il normale svolgimento della fiera, a partire dalle nuove varianti di Covid-19 che stanno spuntando e alle vaccinazioni che sono ancora ben lungi dall'essere capillari in giro per il mondo. Dovendo organizzare una pianificazione con largo anticipo, fra costruzione della fiera e spostamenti di aziende, partner e giornalisti, si è scelto di rinunciare in partenza. Inoltre, parte degli edifici dove si svolge IFA sono stati convertiti a centro di vaccinazione e struttura ospedaliera e probabilmente serviranno ancora a lungo.

Tutto è rimandato ad IFA 2022, nella speranza che il prossimo anno la situazione sia ben diversa da quella attuale.

Che ne sarà del MWC 2021?

Allo stato attuale, il MWC 2021 si terrà ufficialmente dal 28 giugno all'1 luglio a Barcellona, dopo l'annullamento dello scorso MWC 2020. Tuttavia, diverse aziende hanno già annunciato che non ci saranno fisicamente: Qualcomm, Samsung, Lenovo, Google, Ericsson, Sony e Nokia sono i nomi più blasonati fra le assenze. Le compagnie che non saranno presenti in loco presenzieranno comunque in veste digitale, dato che il MWC 2021 sarà un evento ibrido proprio per tale ragione.

