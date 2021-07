Una QLED TV 50″sotto i 400€? Sì, con la TCL 50C721 in offerta su Amazon

Gli smart TV sono ormai nelle case di tutti, con tante funzioni interessanti ed immediate che hanno semplificato la nostra visione e la nostra vita. Di solito però, soprattutto con tecnologie di visione più avanzate, i prezzi sono inaccessibili ma stavolta potremmo avere ciò che fa al caso vostro. Infatti, lo smart TV QLED 50″ Android TCL 50C721 è attualmente in offerta su Amazon ad un prezzo davvero imperdibile.

TCL 50C721: lo smart TV QLED 50″ Android in offerta venduto e spedito da Amazon

Ma come si compone questo interessante TCL QLED in offerta? Anzitutto, il pannello come ci ha già abituati il brand. Parliamo di 50″ con risoluzione 4K con tecnologia Quantum Dot (QLED appunto) in grado riprodurre un miliardo di colori. Oltre a questo, si avvale del supporto HDR Pro e Motion Clarity, senza dimenticare il Game Master ed il Dolby Vision. Ciò che lo rende anche interessante è il sistema audio di questo televisore. Infatti, abbiamo un impianto a marchio Onkyo, leader di settore, ottimizzato con DTS-HD.

Passando alla parte smart, abbiamo il sistema operativo Android TV 9.0, che quindi ci porta un'esperienza completa Android con ben 16 GB di storage inclusi per poter inserire le app di streaming più conosciute. Tra l'altro, è compatibile sia con Google Assistant che con Alexa e l'ecosistema smart. Sul telecomando troverete inoltre i tasti rapidi per Netflix, Prime Video e YouTube.

Potete quindi acquistare lo smart TV QLED TCL 50C721 all'ottimo prezzo di 378.94€, nell'offerta su Amazon che comprende anche vendita e spedizione diretta dallo store stesso. Considerato che arrivi in tempi brevissimi, considerato il prezzo, considerate le specifiche, difficile trovare un prodotto simile a meno.

