A distanza di mesi dalla versione con Intel 11 th Gen (qui trovate tutti i dettagli), la casa di Lei Jun rinnova ancora una volta la sue serie di terminali top con Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021, a questo giro con a bordo soluzioni AMD Ryzen 5000.

Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 AMD Ryzen: tutto quello che sappiamo

Design e display

In termini di design e display è altamente probabile che ci troveremo di fronte allo stesso laptop lanciato in precedenza. Si tratterà quindi di una soluzione leggera e in metallo, con uno spessore contenuto (15.9 mm) ed un look premium. Anche per il display Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 con AMD Ryzen non dovrebbe riservare sorprese: quasi sicuramente l'azienda avrà implementato nuovamente un pannello OLED E4 da 15″ con risoluzione 3.5K, una vera bomba.

Specifiche

La vera novità della nuova incarnazione di Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 è rappresentata dal comparto tecnico, ora con processori AMD Ryzen 5000. Non sono stati svelati altri dettagli, quindi restiamo in attesa di novità.

Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 – Prezzo e data d'uscita

La data di presentazione dei nuovi terminali della serie Mi Notebook Pro è fissata per il 24 maggio 2021. Le vendite partiranno dalla mezzanotte del 1° giugno, ovviamente solo in Cina (almeno all'inizio). Se avete messo gli occhi sui super laptop di Xiaomi, date un'occhiata al nostro approfondimento su dove comprare Mi Notebook Pro 2021.

