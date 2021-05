Redmi Note 10 Pro 5G con Gorilla Glass Victus: il Note più resistente di tutti!

La serie Note 10 cinese è stata una piacevole sorpresa, specialmente per quanto riguarda Redmi Note 10 Pro 5G, smartphone di fascia media che gioca a fare il top (e sembra riuscirgli anche bene): il dispositivo è il primo della famiglia ad avere a bordo un vetro protettivo Gorilla Glass Victus, il meglio del meglio. Ma avrà resistito ai test più estremi?

Redmi Note 10 Pro con Gorilla Glass Victus: quanto è resistente?

Il video che vedete in alto è stato pubblicato sui social cinesi da Wang Teng Thomas – dirigente di Xiaomi – e mostra alcuni test di resistenza dedicati a Redmi Note 10 Pro 5G e al suo pannello Gorilla Glass Victus. La clip, seppur breve, offre un scorcio delle prove estreme a cui è stato sottoposto lo smartphone, con un occhio di riguardo al vetro. La soluzione Victus si presenta come il vetro Corning più solido sulla piazza, 4 volte più resistente ai graffi rispetto ai pannelli normali, 2 volte migliore rispetto al Gorilla Glass 6 e 1.5 volte più resistente alle cadute rispetto alla precedente generazione.

Riservato ai soli top di gamma, Victus (o Gorilla Glass 7) è stato sdoganato anche per la fascia media. Ovviamente il video che abbiamo visto arriva da Xiaomi, quindi si gioca in casa. Sarà interessante osservare anche altre prove e non appena arriveranno nuovi test aggiorneremo questo articolo con i dettagli. Chissà se anche JerryRigEverything si occuperà di torturare il povero Redmi Note 10 Pro 5G!

