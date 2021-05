DxOMark premia (per il prezzo) la fotocamera di POCO X3 NFC

Di recente abbiamo parlato di come la fotocamera di Redmi Note 10 Pro sia passata al vaglio di DxOMark e a questo giro tocca a POCO X3 NFC. Una valutazione degna di nota, dato che riguarda un altro degli smartphone più venduti del catalogo Xiaomi. Parlare di camera phone è senza ombra di dubbio affascinante, ma sapere cosa ne pensa il team parigino del comparto fotografico di mid-range così tanti venduti è altrettanto interessante. Specialmente quando, al giorno d'oggi, anche smartphone dal costo contenuto possono riservare una qualità degli scatti superiore a quanto ipotizzato in partenza.

POCO X3 NFC torna a far parlare di sé su DxOMark, questa volta con la fotocamera

Partiamo con elencare come si compone la fotocamera di POCO X3 NFC:

Primario 26 mm Sony IMX682 da 64 MP f/1.89, sensore da 1/1.73″, pixel da 1.6 μm

Grandangolare 16 mm da 13 MP f/2.2 con FoV di 119°

Macro da 2 MP f/2.4 con pixel da 1.75 μm

Profondità da 2 MP f/2.4 con pixel da 1.75 μm

Sulla carta, la fotocamera di POCO X3 NFC è la solita che si trova sulla quasi totalità degli smartphone di fascia media. Il punteggio ottenuto è pari a 103 punti, un risultato di tutto rispetto se si considerano quelli di Xiaomi Mi 10T (98), OPPO Find X2 Neo (105) ed iPhone SE 2020 (103). Tutti smartphone ben più costosi del modello POCO, il cui street price si aggira ormai sotto i 200€.

DxOMark sottolinea come le immagini catture in condizioni favorevoli siano allo stesso livello di smartphone più pregiati. Cattura bene il tono della pelle, scatta buone foto Ritratto e l'autofocus è veloce, per menzionare alcuni pregi. L'unico punto dove X3 NFC risulta veramente carente è nello zoom, complice la mancanza di un teleobiettivo ed uno zoom digitale da rivedere. Altri difetti riguardano il range dinamico limitato all'aperto, la messa a fuoco in notturna, la resa cromatica generale ed il rumore visivo.





















In termini video, POCO X3 NFC ottiene 98 punti, grazie soprattutto ad una stabilizzazione efficace (a patto di impugnarlo saldamente) ed un bilanciamento del bianco accurato. Tuttavia, si notano instabilità per esposizione ed autofocus, nonché esposizione quando c'è poca luce. Fra l'altro, vi ricordo che DxOMark aveva già parlato di POCO X3 NFC e del suo comparto audio.

Vi ricordiamo quella che è l'odierna top 10 di DxOMark:

143 – Xiaomi Mi 11 Ultra 139 – Huawei Mate 40 Pro+ 136 – Huawei Mate 40 Pro 133 – Xiaomi Mi 10 Ultra 132 – Huawei P40 Pro 131 – vivo X50 Pro+ 130 – iPhone 12 Pro Max 128 – Xiaomi Mi 10 Pro, iPhone 12 Pro 126 – OPPO Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 125 – Honor 30 Pro+ 124 – iPhone 11 Pro Max

