Lo sappiamo bene, quando arriva un top di gamma, che sia fisso o pieghevole, non è un gran prodotto se non passa prima per i test di Zack Nelson. E come si sarà comportato quello che è considerato uno dei più bei pieghevoli sul mercato, Huawei Mate X2, nel test di resistenza nelle grinfie di JerryRigEverything? Scopriamolo insieme.

Huawei Mate X2: il display resiste al test di resistenza di JerryRigEverything

Come possiamo vedere nel video postato dal noto youtuber, possiamo vedere come egli lo sottoponga a test, come al solito, che fanno accapponare la pelle ad ogni fan degli smartphone, ma evidentemente non a lui. E quindi, Huawei Mate X2 ha dovuto dimostrare di non costare circa 2.500€ per poi essere facilmente distrutto. E infatti, il pieghevole regge abbastanza bene alle rigature (inevitabili, ma comunque non invalidanti) sia sul display esterno che interno, resiste piuttosto bene all'esposizione al calore di un accendino che fa sì una macchia sul pannello ma che sostanzialmente non lo buca totalmente.

In più, resiste sia ad una copertura di sabbia, che potrebbe rendere poi difficile l'utilizzo del touch screen ma soprattutto il bending test riesce perfettamente, in quanto la cerniera non ne risente e regge alle piegature contrarie. Insomma, Huawei Mate X2 sembra valere esattamente quello che costa, rendendosi quindi un vero top gamma del settore (certo, se avesse i Servizi Google…).

E a voi piacerebbe vedere comunque Huawei Mate X2 qui? O secondo voi i HMS ne limiterebbero la godibilità nell'uso quotidiano? Fatecelo sapere nei commenti!

