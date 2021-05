La nuova versione 2021 di un classico intramontabile è in dirittura d'arrivo; manca ancora una data eppure il dispositivo ha già fatto capolino nei primi store, con dettagli su specifiche e prezzo. Siete curiosi di mettere le mani sul dispositivo? Allora andiamo a vedere dove comprare Redmi Note 8 2021 prima del debutto.

Redmi Note 8 2021: dove comprare il nuovo Xiaomi

Per quanto riguarda le novità del modello 2021, il Note 8 manda in pensione lo Snapdragon 665 e ritorna con il chipset MediaTek Helio G85. Il retro del comparto ricalca quanto visto con il modello del 2019: abbiamo un display LCD da 6.3″ con notch a goccia e risoluzione Full HD+, una selfie camera da 13 MP ed una capiente batteria da 4.000 mAh con ricarica da 18W. Non manca poi una quad camera da 48 + 8 + 2 + 2 MP con grandangolo, macro e profondità. Il lettore d'impronte è posizionato sul retro mentre lato software abbiamo Android 11 tramite MIUI 12.5. Ora che abbiamo visto le specifiche non resta che scoprire dove comprare Redmi Note 8 2021 (prima del lancio).

Se siete in cerca di un nuovo muletto oppure semplicemente puntate ad un dispositivo low budget, il “nuovo” dispositivo di Xiaomi potrebbe fare al caso vostro. Redmi Note 8 2021 è attualmente disponibile nella sola versione da 4/64 GB su AliExpress, con spedizione dalla Cina ma in versione Global e con presa EU.

Lo smartphone non è ancora ufficiale e quindi non è dato di sapere con certezza se queste saranno le specifiche definitive. Lo store è affidabile ma se avete qualsiasi dubbio, aspettate il lancio per tutti!

