Oggi c'è Redmi Note 10 a portare avanti la vendutissima serie siglata Xiaomi, ma potremmo non esserci ancora liberati di Redmi Note 8, in arrivo anche in versione 2021. In passato abbiamo sottolineato come la gestione dell'azienda di nomi e rebrand sia un po' claudicante. Fra sub-brand e diverse aree geografiche, ad oggi Xiaomi ha immesso sul mercato 7 differenti modelli di Note 9, ma saliamo ad almeno 12 se consideriamo anche i rebrand. Ma se già ciò non bastasse, la serie Note 8 potrebbe tornare nuovamente in auge, ma non aspettatevi un modello del tutto inedito.

Aggiornamento 22/05: Redmi Note 8 2021 è stato confermato ufficialmente e abbiamo le prime immagini. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo, nella sezione “Design e display”.

Redmi Note 8 2021: tutto quello che sappiamo

Design e display

Inizialmente svelato dagli insider con sigla M1908C3JG e nome in codice “biloba“, Redmi Note 8 2021 è stato confermato ufficialmente dall'azienda. Il suo debutto segna un tributo all'enorme successo riscosso dalla celebre serie di smartphone. Nel mondo sono state vendute più di 25 milioni di unità di Redmi Note 8, pertanto Xiaomi ha deciso di omaggiarlo rilanciandolo due anni dopo sotto una veste rinnovata. Una strategia similare è avvenuta con Xiaomi Mi 10S (aka Mi 10 2021), al quale sono state apportate delle modifiche significative, fra cui fotocamera e chipset.

Secondo le immagini pubblicate da Xiaomi, l'aspetto di Redmi Note 8 2021 non sarà poi così differente dal modello originale. Sul davanti troviamo nuovamente uno schermo Full HD+, forse da 6,3″, con notch a goccia ed una cornice che include la brandizzazione Redmi nel bordo inferiore. La tecnologia sarà sempre quella IPS, ma la differenza principale sarà nel refresh rate, non più a 60 Hz bensì a 120 Hz.

Hardware e fotocamera

L'altra novità rappresentata da Redmi Note 8 2021 la ritroveremo nel comparto hardware. Sotto questo profilo, il “nuovo” smartphone dovrebbe assomigliare a Redmi Note 9, facendo utilizzo di un SoC MediaTek Helio G85. Tuttavia, rimangono ancora dubbi in merito perché questo chip non è in grado di supportare schermi a 120 Hz. Inoltre, si menziona il supporto Bluetooth 5.2, anch'esso assente sull'Helio G85. Ad accompagnare il SoC ci sarebbero poi 4 GB di RAM, 64/128 GB di storage, una batteria da 4.000 mAh con ricarica 22.5W e la MIUI 12.5 con Android 11.

Redmi Note 8 2021: indiscrezioni su prezzo e data d'uscita

Mentre design e specifiche di Redmi Note 8 2021 sono ancora incerte, Xiaomi ha confermato in via ufficiale l'arrivo del “nuovo” dispositivo. L'occasione è stata un post su Twitter per celebrare le oltre 25 milioni di unità vendute del Note 8 originale. Al momento l'intervento di Xiaomi si limita a questa conferma ma siamo certi che non mancheranno novità nel corso dei prossimi giorni.

Non appena avremo dettagli su hardware, design, prezzo e data di presentazione provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutto. Nel frattempo, se volete saperne di più su Redmi Note 8 originale, date un'occhiata alla nostra recensione.

