Dopo aver visto il nuovo spazzolino e l'aspirapolvere K10 Pro, è tempo di pensare alla sicurezza con l'ultima serratura smart di Xiaomi. Si tratta del modello Xiaomi Smart Door Lock 1S, il più economico mai prodotto dall'azienda cinese (almeno fino ad oggi), ad un prezzo super accessibile: con questa novità la categoria si apre quasi a tutti e proietta gli utenti asiatici in un mondo sempre meno legato all'uso delle chiavi.

Xiaomi Smart Door Lock 1S: caratteristiche e prezzo della serratura smart più economica del brand

Per prima cosa partiamo dalle funzioni legate alla sicurezza: Xiaomi Smart Door Lock 1S, nonostante si configuri come un modello entry level integra ben sette sistemi di sblocco. Tra questi abbiamo quello tramite impronta digitale, con sequenza o password, via NFC oppure Apple HomeKit. Inoltre il dispositivo è dotato di vari meccanismi di sicurezza, tra cui un cilindro di grado C.

Tra le altre funzioni non manca la possibilità di utilizzare il supporto agli assistenti vocali, così come lo sblocco tramite Mi Band oppure la possibilità di collegare il dispositivo ad altri prodotti smart. La ricarica avviene tramite una porta Type-C mentre l'autonomia si assesta intorno ai 18 mesi.





Come anticipato in apertura, Xiaomi Smart Door Lock 1S è la serratura più economica del brand cinese e viene proposta in patria al prezzo di circa 168€ al cambio, ovvero 1.299 yuan. Per fare un paragone, l'ultima serratura su YouPin (lanciata a dicembre 2020) costava 252€ al cambio mentre l'ultimo modello del brand Aqara viene proposto a circa 242€ (ovviamente parliamo di cifre in Cina).

