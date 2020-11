La sicurezza prima di tutto, ovunque. Che sia in casa o all'esterno, se possiamo mettere al sicuro le nostre cose ma soprattutto le nostre giornate, meglio se fatto in modo intelligente. Come con la nuova serratura smart Xiaomi Aqara D100, dotata di doppio chipset di sicurezza Apple e Xiaomi, ad un prezzo a fuoco per quello che offre.

Aqara D100: la serratura smart senza maniglia ma con chip sicurezza Apple e Xiaomi

Com'è strutturato quindi questo utile accessorio per casa? A differenza di altre serrature per la porta smart, la serratura Xiaomi Aqara D100 non ha la maniglia, ma è probabilmente molto più avanzato, riducendo i passaggi di sblocco. Proprio per lo sblocco, sono presenti ben 7 modalità tra cui password una tantum e periodica, NFC con impronta digitale, con smartphone, schede Aqara e con smartband Mi Band (versione NFC).

Ma quello che più è interessante è la presenza di ben due chip all'interno della serratura Aqara D100, uno MFi di Apple ed uno MJSC di Xiaomi, così da poterli integrare sia ad HomeKit, sia all'applicazione Mijia.

La nuova serratura smart Xiaomi Aqara D100 arriva in Cina su YouPin al prezzo di 1899 yuan, circa 242 €, che per come è strutturata è sicuramente un prezzo inquadrato. Non è chiaro se arriverà in Occidente.

