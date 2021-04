Le novità di Xiaomi per quanto riguarda la casa e la cura della persona continuano anche oggi dopo aver visto il debutto dello spazzolino Sonic T700 e perfino una nuova racchetta anti zanzare. La compagnia cinese ha rinnovato anche la sua gamma di aspirapolvere senza filo introducendo Xiaomi Mijia K10 Pro, dispositivo che introduce alcune novità rispetto al predecessore, ad un prezzo quasi invariato.

Xiaomi Mijia K10 Pro: caratteristiche e prezzo del nuovo aspirapolvere senza filo

Per quanto riguarda la famiglia a cui appartiene, Xiaomi Mijia K10 Pro è la versione migliorata del modello K10, conosciuto come G10 per il mercato internazionale. Di conseguenza presenta una design simile alle versioni precedenti, con un pratico display LCD a colori per visualizzare lo stato della batteria e la modalità in uso. Inoltre il nuovo aspirapolvere senza filo di Xiaomi offre ancora una volta una potenza di aspirazione di 150AW. Per quanto riguarda le novità, in questo caso abbiamo una testina dotata di una spazzola in grado di tagliare i peli per evitare che si avvolgano intorno ad essa.







Si continua con un rinnovato sistema smart, in grado di rilevare il tipo di pavimento che si pulendo: in questo modo il dispositivo attiverà la modalità adatta in base alla superficie. Completano il quadro una spazzola per il lavaggio, un contenitore da 250 ml, una batteria da 3.000 mAh (fino a 65 minuti di autonomia) e vari accessori.

Il nuovo aspirapolvere senza filo Xiaomi Mijia K10 Pro viene proposto in patria al prezzo di 259€ al cambio, ossia 1.999 yuan. Come al solito in questi caso, al momento il dispositivo è acquistabile solo in Cina; comunque siamo ottimisti e di certo lo troveremo sui soliti store per noi occidentali nel corso delle prossime settimane.

