Questa serratura smart Xiaomi YouPin protegge la vostra casa in 6 modi diversi

La piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin si arricchisce di un nuovo elemento nella categoria della serratura smart. Negli ultimi mesi ne abbiamo visti molteplici modelli, come quella Aqara con doppio chip di sicurezza o quella Smart Door Lock Pro. Quello di cui vi parliamo oggi è un dispositivo molto completo, integrando ben sei metodologie di sblocco con cui effettuare l'accesso. Prodotta in collaborazione con A-Living, è realizzata con una scocca metallica in colorazione Obsidian Black e contiene tutto l'hardware necessario per offrire un alto grado di protezione.

LEGGI ANCHE:

La cucina modulare di Xiaomi YouPin contiene 5 utensili in 1

Su Xiaomi YouPin c'è una nuova serratura smart a prova di ladro

L'estetica è quella solita di una serratura smart Xiaomi YouPin: misura 365 x 78 x 22,5 mm dall'esterno e 365 x 78 x 27 mm dall'interno. Una volta effettuata l'installazione sulla porta che vogliamo proteggere, possiamo usufruire delle sue features per accedere in maniera smart. Il modo più rapido e intuitivo è con l'impronta digitale: basta poggiare il polpastrello sull'apposita sezione sulla maniglia per essere riconosciuti (previa registrazione).

In alternativa, è possibile utilizzare la pulsantiera per entrare tramite password numerica. Essendo un dispositivo smart, lo si può abbinare all'app Mi Home per aprire un ventaglio di possibilità aggiuntive. Si può usare l'app stessa per sbloccare la serratura, anche da remoto se si vuole far entrare o uscire qualcuno che sappiamo essere alla porta (magari in accoppiata ad un videocitofono). Un'altra feature intrigante è lo sblocco con wearable, sfruttando la connettività Bluetooth presente al suo interno. Nel caso si abbia qualche problema, si può anche adoperare una password temporanea per accedere, così come una chiave fisica di emergenza.

La sua struttura rinforzata comprende una capacità di anti-perforazione, in modo da tenere alla lontana possibili manomissioni. Nel caso in cui vada via la corrente erogata via USB Type-C, ad alimentarla ci sono 4 batterie AA che garantiscono una durata di 365 giorni. Questa serratura smart viene venduta in crowdfunding su Xiaomi YouPin al prezzo di 252€, pari a 1.999 yuan di listino.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!