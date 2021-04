Uno dei prodotti intelligenti più apprezzati è sicuramente lo spazzolino elettrico. E uno dei produttori più attivi in questo senso, manco a dirlo, è Xiaomi che rilancia la serie Mijia Sonic Electric Toothbrush con il nuovo spazzolino elettrico smart T700, che migliora le sue caratteristiche ma sale anche di prezzo.

Xiaomi Mijia Sonic Electric Toothbrush T700: tutto sul nuovo spazzolino elettrico smart

Il design non si discosta molto da quello dei predecessori, ma il nuovo Mijia T700 nella sua colorazione nera assume sicuramente un tono premium. Lo spazzolino però non si ferma all'estetica e si avvale di caratteristiche molto convincenti. A partire dalle setole della testina in qualità DuPont, che permette di ridurre l'irritazione delle gengive, diventando però più compatta. Passando all'azione elettrica, abbiamo un motore sonico a levitazione magnetica, che permette di ottenere 39.600 giri al minuto.

Oltre alla potenza, nella componente smart abbiamo un display LED che permette di visualizzare carica residua, ma si può anche personalizzare con espressioni e simboli. Supporta inoltre la Mijia Smart Connection, che può interagire con XiaoAI attivando ad esempio la musica mentre ci si lava i denti. La batteria è un modulo da 1.050 mAh, con supporto alla ricarica wireless. L'intera struttura è poi impermeabile e quindi lavabile.

Lo spazzolino elettrico smart Xiaomi Mijia Sonic Electric Toothbrush T700 è attualmente in vendita su YouPin ad un prezzo al cambio di circa 51€ (399 yuan). Non è affatto escluso, come accaduto già in passato, che questo prodotto arrivi anche da noi tramite i vari store come AliExpress o Banggood.

