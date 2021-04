Con la sempre crescente attenzione verso i robot aspirapolvere, le persone non necessitano più di pulire e rimuovere la polvere manualmente da stanze, divani, sotto al letto oppure negli angoli più lontani della casa. Ovviamente, la polvere si accumula nei robot e quindi bisogna svuotarli, il che rende quest'operazione più lenta. Ma con soluzioni come il nuovo robot intelligente Lydsto R1, dotato di base di svuotamento, il problema è finalmente risolto, ma diamo uno sguardo a ciò che offre.

Lydsto R1: ecco cosa può fare il nuovo robot aspirapolvere

Partiamo dal fatto che egli, come descritto, è composto da due parti: il robot e la base di svuotamento polvere, che funge anche da caricabatterie per il dispositivo. Una volta terminata l'aspirazione e quindi Lydsto R1 torna alla base per ricaricarsi, la polvere accumulata viene automaticamente raccolta nel contenitore, che al suo interno contiene un sacchetto poi da cestinare. Ma qual è la capacità di raccolta dell'R1?

La base di raccoglimento del nuovo Lydsto è compatta, essendo da 430 mm, ma questo permette di raccogliere più polvere in meno tempo e soprattutto di evitare intasamenti. Con un motore in grado di raggiungere la velocità di 50.000 giri al minuto ed una potenza di aspirazione di circa 30 kPa, il tasso di pulizia può raggiungere tranquillamente il 98%. Una volta svolte queste potenti funzioni, una volta alla base di svuotamento tutto lo sporco raccolto viene aspirato. Il sacco di raccolta riesce a contenere fino a 3 litri, quindi fino ad un mese di pulizia. Quindi, dovrete preoccuparvi solo di rimuovere la busta dopo circa 30 giorni, in tutta comodità.

Potenza di aspirazione

Lydsto R1 non è solo un robot aspirapolvere, ma può fungere anche da lavapavimenti grazie alle sue abilità di mop, che sono aiutate dal serbatoio d'acqua controllato elettronicamente, che elargisce acqua in base all'area da lavare, in modo da non lasciare residui superflui. Inoltre, è dotato della funzione di riconoscimento dei tappeti, che permette di pressurizzare il serbatoio e attivare la potente modalità di aspirazione del tappeto, in maniera molto intelligente.

Abilità di navigazione

Non solo aspirazione, ma anche tante funzioni smart. Lydsto R1 è equipaggiato con un sensore laser LDS ad alta precisione, dotato inoltre dell'algoritmo di posizione e navigazione Lysmart V5, che permette di pianificare una mappatura globale della casa in pochi istanti, oltre ad evitare ostacoli e scalini, migliorando la direzione del robot in maniera tempestiva.

Lydsto R1 – Autonomia

Il nuovo robot aspirapolvere di Lydsto è dotato di una capiente batteria da 5.200 mAh, che permette una pulizia lunga fino a 150 minuti. Questo perché è dotato di punto di interruzione intelligente, che calcola la potenza richiesta per l'area rimanente, continuando una volta ricaricato a sufficienza. Questo è sicuramente un vantaggio per abitazioni grandi, o per famiglie numerose o con animali domestici, senza però sprecare energie ma migliorando l'efficienza della pulizia.

Considerando infine che Lydsto R1 ha una capacità di mappatura multi-livello, un'applicazione dedicata dove monitorare il tutto, una capacità di superamento delle barriere fino a 20 mm ed un avanzato sistema anti-cadute, l'idea che costi un prezzo inferiore di alcuni competitor come Roborock, iRobot ed Ecovacs, non fa altro che rendere la spesa per esso molto vantaggiosa e dalla lunga efficienza. Nel caso vogliate acquistarlo, trovate il nuovo Lydsto a questo link.

Articolo Sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu