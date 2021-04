Xiaomi Mi 11 perde colpi su Antutu: è la carica dei flagship da gaming!

La fine del regno di Xiaomi Mi 11 come miglior smartphone su Antutu era già evidente dalla classifica del mese scorso, ma ora quella di marzo 2021 lo rende praticamente ufficiale. Il top di gamma di casa Xiaomi è stato superato da una sfilza di nomi e tra questi spicca un numero notevole di smartphone da gaming!

Arriva la classifica Antutu di marzo 2021: gli smartphone da gaming sovrastano Xiaomi Mi 11

Ovviamente prima di mettere mano alla classifica Antutu di marzo 2021 ci teniamo a sottolineare – come sempre – che questi sono solo numeri. Di certo offrono una panoramica della forza bruta di un dispositivo, ma l'esperienza utente è un'altra cosa. Insomma, scendere o salire nell'elenco non significa nulla… ma è divertente notare i cambiamenti e le new entry.

A questo giro, infatti, troviamo ben tre smartphone da gaming, tutti freschi di lancio. La prima metà dell'anno è stata un terreno fertile per questi dispositivi tutta potenza e look tamarro. Tra perentesi c'è anche iQOO 7: il flagship segue la scia della precedente generazione, abbandonando il look da gaming.

Black Shark 4 Pro OPPO Find X3 Pro Red Magic 6 Pro Tencent Edition ROG Phone 5 vivo X60 Pro+ iQOO 7 Redmi K40 Pro Xiaomi Mi 11 Meizu 18 Meizu 18 Pro

Anche se Xiaomi Mi 11 è sceso di parecchio è interessante notare il primo posto, ossia Black Shark 4 Pro. Parliamo pur sempre di un brand “partner” della casa di Lei Jun quindi comunque c'è soddisfazione per Xiaomi anche questo mese. Sarà interessante scoprire dove si posizionerà lo smartphone da gaming di Redmi, forse in arrivo ad aprile.

