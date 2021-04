Questo tema porta Android 12 sulla MIUI di Xiaomi

Tutti aspettano la MIUI 12.5, ma se vi dicessi che potete avere un assaggio di Android 12 grazie ad un tema MIUI su Xiaomi? In occasione della pubblicazione della Developer Preview del futuro OS, abbiamo avuto modo di vedere quali novità arriveranno con la MIUI 13. Dopo qualche anno di cambiamenti marginali, con la nuova versione del robottino verde avremo un redesign grafico molto rilevante. Il major update porterà con sé diverse modifiche al look visivo di Android e questo tema vuole prepararvi a questo passaggio.

Voglia di Android 12? C'è un tema pensato per la MIUI di Xiaomi

Per quanto siamo ancora lontani dalla versione finale di Android 12, questo tema MIUI vuole portare sugli smartphone Xiaomi i cambiamenti previsti. Sulla base di quanto visto con la Developer Preview, con il nuovo major update avremo una UI che gestirà diversamente la gestione dei colori. Finora abbiamo visto una divisione netta fra tema chiaro e scuro, con l'interfaccia che si adatta di conseguenza. Ma c'è chi giustamente potrebbe preferire una UI più colorata e con Android 12 ci dovrebbe essere un cambiamento in tal senso. La vera novità sarebbe la sinergia tra temi e sfondi, potendo contare su una UI più colorata e che riprende gli stessi accenti cromatici degli wallpaper.

Ovviamente ciò è un qualcosa a cui non è possibile avere accesso fintanto che non usciranno le ROM basate su Android 12. Proprio per questo, il tema MIUI in questione riprende la schermata standard vista con la succitata Developer Preview. Vediamo un redesign della schermata home, lock screen, icone, Control Center, impostazioni e quant'altro. Se voleste provarlo sul vostro Xiaomi, potete installarlo direttamente dalla piattaforma ufficiale dei Temi cliccando sul link sottostante.

Scarica il tema Android 12 dall'app Temi di Xiaomi

