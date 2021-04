Siamo abituati a vedere spesso brand cinesi realizzare tecnologia per i propri prodotti, ma ci sono marchi che realizzando accessori per altri smartphone di altri. E questo è il caso di Nubia, che ha lanciato un caricabatterie MagSafe per iPhone ad un prezzo molto competitivo.

Nubia MagSafe: tutto sul nuovo accessorio per iPhone

Prima di procedere a spiegare cosa fa il nuovo accessorio Nubia, spieghiamo prima cos'è MagSafe. Essa è una tecnologia sviluppata da Apple inizialmente come sistema di sicurezza per il cavo di ricarica dei MacBook, ma nel 2020 il colosso di Cupertino lo ha riportato in auge per creare tutta una serie di accessori per iPhone. Infatti, tramite una serie di magneti posizionati intorno alla bobina di ricarica interna, è possibile agganciare tali accessori senza rischiare di farli staccare accidentalmente.

Ed il caricabatterie wireless di Nubia ha giusto queste proprietà, quindi in tutto il suo stile particolare è in grado di ricaricare la serie iPhone 12 in totale sicurezza. Non è una novità che il brand con a capo Ni Fei produca accessori per gli smartphone Apple, ma stavolta è una soluzione che corrisponde ad una richiesta per tutti gli utenti cinesi della casa tecnologica americana.

Passando alle specifiche tecniche, abbiamo una potenza massima di 15W, ma per gli iPhone è limitata a 7.5W, mentre altri sfruttano appieno la potenza del caricabatterie. Tra l'altro, esso supporta anche i seguenti input: 5V/2A, 9V/2A e 12V/2A.

Ma quanto costa questo utile accessorio? Il caricabatterie Nubia MagSafe ha un prezzo molto interessante, visto che costa appena 15€ al cambio (119 yuan), rendendosi il più economico sul mercato. Poche speranze di vederlo in Europa, certo, ma mai dire mai con Nubia.

