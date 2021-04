Codice sconto chitarra smart Xiaomi Poputar T1

Se avete amato la gamma Populele, è arrivato il momento di fare il salto in avanti e di passare ad un livello successivo. Xiaomi YouPin presenta Poputar T1, la chitarra smart per imparare a suonare in un batter d'occhio, disponibile con codice sconto e spedizione dall'Europa!

Xiaomi YouPin presenta Poputar T1, in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa

Similmente a quanto visto con l'intramontabile Populele, anche nel caso della chitarra smart Poputar T1 è presente la connettività Bluetooth 5.0 per collegare il dispositivo a smartphone e tablet. Ovviamente non manca poi la pratica app companion, perfetta per esercitarsi (con oltre 100 canzoni e lezioni) e ricevere un feedback istantaneo per comprendere gli errori. Grazie a questo metodo imparare a suonare sarà di certo più rapido e piacevole, con benefici immediati. Di certo non diventerete dei super musicisti in 5 minuti, ma sicuramente per apprendere le basi è un attimo sistema.

La chitarra presenta anche degli indicatori LED che indicano quali note suonare durante le esercitazioni con l'app. Il dispositivo è realizzato il lego di abete e mogano, misura 94 x 37 x 9 cm per un peso di 1.75 Kg.





