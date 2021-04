Come avere il MIUI Control Center su qualsiasi smartphone non Xiaomi

Anche se siamo già proiettati alla MIUI 12.5, con la MIUI 12 abbiamo assistito all'introduzione del tanto chiacchierato Control Center da parte di Xiaomi. Una novità che ha anche polarizzato l'utenza, fra chi preferisce l'approccio più stile Android e chi ha invece apprezzato questo cambiamento. In buona sostanza, nella MIUI 12 è stato cambiato l'approccio ai Quick Settings, con una nuova UI per i tasti che danno l'accesso alle relative scorciatoie ed una disposizione verticale anziché orizzontale. Inoltre, il Control Center fa sì che queste scorciatoie siano separate dalla tendina delle notifiche. E se anche a voi piace ma non avete uno smartphone Xiaomi, oggi vi voglio proprio spiegare come averla su qualsiasi smartphone Android.

Vi piace il Control Center della MIUI? Potete averlo anche voi, anche su smartphone non Xiaomi

Installare il Control Center della MIUI 12 di Xiaomi è molto semplice e non vi richiede alcuna modifica radicale del sistema, perciò tranquilli: niente sblocco del bootloader, permessi di root o strane manovre. Tutto è reso possibile dall'app Mi Control Center: Notifications and Quick Actions, disponibile direttamente nel Google Play Store.

Una volta scaricata, vi basterà abilitarla e fornirle i vari permessi necessari per il funzionamento per avere accesso al Centro di Controllo che tanto caratterizza gli smartphone Xiaomi. Con la sua attivazione, dovete fare uno swipe dalla parte destra in alto allo schermo per aprire il Control Center, mentre da sinistra per la tendina delle notifiche. Fra l'altro, quest'app prevede una feature bonus che nella MIUI 12 non c'è (ma che arriverà con la 12.5): in entrambe le schermate potete fare uno swipe orizzontale per switchare da una all'altra.

Ma l'app consente anche un ampio ventaglio di personalizzazioni assenti sulla MIUI. A partire dal poter scegliere la linea di demarcazione per la rilevazione dello swipe destro/sinistro. Potete modificare i Quick Settings nella forma, colore, dimensioni e layout, così come aggiungere orario e data, velocità e consumi di rete, tasto di spegnimento, modificare la sfocatura dello sfondo e tanto altro. Potete anche regolare la visualizzazione delle notifiche, regolandone la visualizzazione nella home, ma la lista di opzioni è piuttosto ampia.

L'app Mi Control Center è scaricabile gratis dal Play Store, anche se per alcune opzioni è richiesto l'acquisto della versione Pro.

