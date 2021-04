Le esigenze di spazio spingono molti utenti a riversarsi su notebook oppure PC desktop compatti. Per questo, un mini PC Windows come Minisforum EliteMini X400, con Ryzen 5 Pro, in offerta con codice sconto e spedizione da Europa su Geekbuying può essere l'ideale.

Minisforum EliteMini X400: il mini PC Ryzen 5 Pro è in offerta su Geekbuying

Se da un lato il design richiama quelli degli altri modelli del brand, di certo non si può dire lo stesso della configurazione hardware. Infatti, si parte da una CPU Ryzen 5 Pro 4650G, una GPU Radeon Graphics a 1.900 Mhz ma anche due configurazioni di memoria con 8/16 GB di RAM DDR4 e 256/512 SSD M.2 2.280 MHz, espandibili con varie possibilità.

Passando invece alle porte, sono presenti ben 4 ingressi USB 3.0, 2 porte Gigabit Ethernet RJ45, un DisplayPort 4K a 60 Hz, un HDMI sempre 4K a 60 Hz, l'ingresso di alimentazione ed un Kensington Lock. Sul davanti abbiamo poi vari ingressi per audio e microfono e quello per l'ingresso di una MicroSD. Insomma, non manca davvero nulla. Anche perché il Minisforum EliteMini X400 è dotato di Wi-Fi 6 ax e Bluetooth 5.1.

Trovate il mini PC Windows Minisforum X400 in offerta su Geekbuying con il codice sconto che porta il prezzo rispettivamente a 537.78€ (8/256 GB) e 638.62€ (16/512 GB), senza dimenticare la comoda spedizione da Europa con una spesa di spedizione di circa 5.54€, che però non inficia affatto tutta la promo.

