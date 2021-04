Oltre alla nuova cassaforte smart, la compagnia cinese ha lanciato anche un simpatico accessorio per la scrivania. In fondo l'abbiamo detto tante volte: la casa di Lei Jun e la sua piattaforma dedicata al crowdfunding non sono solo prodotti tech, ma anche accessori, abbigliamento, scuola, casa e tantissimo altro. Come nel caso del mappamondo sospeso disponibile su Xiaomi YouPin, un dispositivo a levitazione magnetica realizzato benissimo e dal prezzo abbordabile.

Xiaomi YouPin presenta uno splendido mappamondo sospeso a levitazione magnetica

Il nuovo mappamondo sospeso a levitazione magnetica lanciato su Xiaomi YouPin è prodotto dal brand Deli, marchio partner della casa cinese specializzato in prodotti per la scuola e l'istruzione. Il dispositivo è in grado di ruotare automaticamente a 360° e simula il globo terreste a tutto tondo, con i nomi dei vari paesi. Perfetto per i più piccoli alle prese con la geografia, in realtà il mappamondo Deli è anche un simpatico accessorio da esporre sulla scrivania o in una libreria: di certo non sfigura! Il prodotto è dotato anche di un meccanismo di protezione in caso di spegnimento: la parte superiore attirerà il globo grazie al suo magnete e quindi non c'è il rischio che questo venga sbalzato via (in caso di interruzione improvvisa della corrente, ad esempio).

Il prezzo del nuovo mappamondo sospeso a levitazione magnetica di Xiaomi YouPin è di soli 35€ al cambio, ossia 279 yuan (in offerta lancio sulla piattaforma di crowdfunding).

