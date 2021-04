Lo avrete ormai capito, i robot aspirapolvere sono tanti e soprattutto esistono di tutti i prezzi. Ma se ne riuscissimo a trovare uno a metà strada, con un rapporto qualità/prezzo di ottimo livello? Questo è il caso del robot aspirapolvere Dreame D9, che si presenta con un ottimo prezzo grazie a questo codice sconto.

Dreame D9: i suoi punti di forza e dove comprare con codice sconto

Come si compone il robot aspirapolvere Dreame D9? Il dispositivo per la pulizia del partner di Xiaomi si presenta in linea con il trend del settore, con un colore bianco che definiremmo minimale e standard. Quello che conta, lo sappiamo, è sicuramente quello che fa. A partire dalla sua potenza di aspirazione da 3.000 Pa, ma anche una doppia modalità di pulizia, visto che aspira e lava il pavimento. Questa cosa permette di rimuovere circa il 99.9% dei batteri. Il serbatoio d'acqua arriva a 270 ml.

Quanto alle funzioni intelligenti, partiamo dai 13 sensori che permettono di avere una mappatura completa della casa, questo anche grazie all'algoritmo dedicato SLAM, che riconosce gli ostacoli e permette un'azione completa e priva di criticità. Ovviamente, il tutto può essere monitorato e regolato dall'applicazione dedicata. Passando alla batteria, è presente un capiente modulo da 5.200 mAh che permette un'azione di pulizia fino a 150 minuti.

Se siete curiosi di conoscere di più sull'operato, potete consultare la nostra recensione.

Ma dove comprare Dreame D9? Potete trovare il robot aspirapolvere del partner di Xiaomi sullo store AliExpress nel box che trovate qui sotto, a cui è allegato il codice sconto da applicare al checkout.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Articolo Sponsorizzato.

