La piattaforma di crowdfunding della casa di Lei Jun si arricchisce di un nuovo accessorio, dopo il lancio del ventilatore Smartmi. A questo giro si punta sulla sicurezza, ovviamente ancora una volta in salsa tech, con la cassetta di sicurezza smart lanciata su Xiaomi YouPin: si tratta di una cassaforte Wi-Fi equipaggiata con una serie di chicche e proposta ad un prezzo irrisorio!

Xiaomi YouPin presenta la cassaforte smart CRMCR, la cassetta di sicurezza Wi-Fi con display touch e sensore ID

Questa non è la prima volta che ci troviamo alle prese con un dispositivo di questo tipo su YouPin. Tuttavia la nuova soluzione targata CRMC si presenta parecchio interessante per vari motivi. Per prima cosa il dispositivo è una cassaforte Wi-Fi discreta e compatta: il look minimale si sposa con qualsiasi ambiente – nella colorazione bianca o nera – mentre le misure sono di 450 x 200 x 338 mm (per un peso di 11.5 Kg). La nuova cassetta di sicurezza smart di Xiaomi YouPin offre poi un pratico pannello touch con la pulsantiera; al centro di questo trova spazio un lettore d'impronte digitali.







Come anticipato poco sopra, si tratta poi di una soluzione smart in grado di interfacciarsi con l'app Xiaomi Home, software del brand dedicato alla domotica.

Il prezzo della nuova cassetta di sicurezza Wi-Fi smart lanciata su Xiaomi YouPin è di soli 63€ al cambio attuale, ovvero 499 yuan. Speriamo solo che arrivi anche alle nostre latitudini e soprattutto che il prezzo rimanga altrettanto interessante!

