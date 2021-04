Nei giorni scorsi abbiamo fatto conoscenza con il nuovo super flagship del brand cinese, equipaggiato con un modulo fotografico enorme (che ospita perfino un mini display) ed un comparto tecnico di tutto rispetto. Il dispositivo è l'orgoglio dell'azienda, specialmente dopo aver conquistato la vetta di DxOMark. E dato che da grandi poteri derivano grandi responsabilità, i costi di riparazione di Xiaomi Mi 11 Ultra non potevano che essere top tanto quanto lo smartphone stesso.

Xiaomi Mi 11 Ultra: ecco i costi di riparazione fuori garanzia (in Cina)

Ovviamente è bene specificare che si tratta dei costi di riparazione in Cina: Xiaomi Mi 11 Ultra è entrato nel listino dello store asiatico del brand alcune ore fa, rivelando le cifre necessarie per ripararlo fuori garanzia. Per la selfie camera bastano solo 85 yuan, circa 10€ al cambio; il comparto fotografico principale sale a 1370 yuan, ovvero 176€.

Mettere mano al display rende il tutto più piccante, con 1650 yuan (212€) ma per vedere le stelle sarà necessario riparare la scheda madre. In questo caso sarà necessario sborsare almeno 2400 yuan, circa 308€: si tratta di una cifra non proprio accessibile dato che va ben oltre il prezzo di vendita di Redmi K40. Per la sostituzione della batteria si parla invece di 179 yuan, circa 23€.

Per tutte le riparazioni dedicate a Xiaomi Mi 11 Ultra bisogna poi aggiungere un cifra intorno ai 5€ (40 yuan) per il servizio. Comunque gli utenti cinesi possono beneficiare dei servizi di protezione Mi Care che garantiscono due riparazioni dello schermo gratis.

