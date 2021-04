Realme 8 Pro brilla al buio nella versione Illuminating Yellow

A distanza di circa un mese dal debutto, la compagnia asiatica si prepara a lanciare sul mercato indiano Realme 8 Pro Illuminating Yellow, versione del mid-range caratterizzata da un'insolita colorazione con elementi fosforescenti.

Realme 8 Pro diventa fosforescente grazie alla colorazione Illuminating Yellow

In realtà questa non è la prima volta che Realme ci regala dispositivi caratterizzati da questo particolare design. Anche tra gli ultimi modelli della gamma Q3 è possibile intravedere un modello con la medesima back cover. Come il nome lascia intendere Realme 8 Pro Illuminating Yellow si presenta in un'appariscente colorazione gialla che rende il dispositivo sgargiante. Ma la vera chicca è rappresentata dal modulo fotografico e dalla scritta Dare To Leap, motto del brand; questi elementi sono dotati di un rivestimento fosforescente e brillano al buio.







Per quanto riguarda prezzo e specifiche, la nuova colorazione di Realme 8 Pro si allinea al resto delle versioni del mid-range. Al momento la variante Yellow debutterà in India il prossimo 26 aprile, ma non è dato di sapere se arriverà anche alle nostre latitudini. Cosa ne pensate di questo smartphone fosforescente? Acquistereste un dispositivo così stravagante oppure meglio optare per le classiche colorazioni Black e Blue?

Per saperne di più su Reame 8 Pro, date un'occhiata alla nostra recensione. Se invece avete già preso la vostra decisione e puntate al nuovo mid-range, qui trovate i dettagli su dove comprarlo!

