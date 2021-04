Il gaming mobile e da console è ormai in tutte le case proprio per le sue proprietà di essere facilmente adattabile ad ogni contesto. E con la crescita del settore, anche gli accessori dedicati sono aumentati di volume e qualità. Per chi però è alle prime armi e vuole qualcosa che non sia troppo costoso, delle cuffie gaming come le Eksa E900 Pro protagoniste della nostra recensione potrebbero essere l'ideale, vediamo perché.

Recensione Eksa E900 Pro | Cuffie gaming

Contenuto della confezione

Molto buona, senza dubbio, la dotazione di queste cuffie Eksa E900 Pro analizzate in recensione. Già il fatto di avere una sacca in similpelle per trasportarle è un buon segno, a dispetto di un packaging sufficiente (ma da qualche parte si deve pur risparmiare). All'interno della sacca troviamo ovviamente le sopracitate cuffie, il cavo USB Type-C per ricaricarle, il cavo jack da 3.5/3.5 mm, ma anche un apprezzato splitter per PC ed il microfono. Non manca nulla per iniziare a giocare.

Design e materiali

Il design è sostanzialmente nel trend di questo tipo di cuffie, ma non sono originalissime. Nel senso, le si trova abbastanza eleganti e le luci nei dettagli laterali danno quel tocco gaming necessario, però abbiamo visto modelli decisamente più “intraprendenti”.

Nonostante questo, i materiali sono davvero buoni, con ottimo policarbonato misto a morbida similpelle (molto comoda ma scalda dopo sessioni più lunghe). Anche i cavi sono di ottima qualità sebbene non abbiano un rivestimento in tessuto che forse li avrebbe resi quasi fuori categoria. Apprezzabile il lock dell'ingresso del jack cuffie.

Qualità Audio – Eksa E900 Pro

Visto che non sono cuffie gaming Bluetooth, non ci sono funzioni smart da segnalare, se non la configurazione software per il Virtual Surround 7.1 (solo PC) di cui si può anche fare a meno se non si è esperti di calibrazione od equalizzazione. In ogni caso, il sunto della qualità audio delle Eksa E900 Pro in recensione è che si sentono chiaramente, sono pulite in ascolto e ci sentono bene al microfono.

Il titolo della stessa review è indicativo: per chi è senza pretese, rimarrà piacevolmente colpito, ma anche un gamer di medio livello può avere belle soddisfazioni. Su PC probabilmente meglio che su console, ma su PS4 se la giocano bene, buona la qualità anche da mobile. Da segnalare che c'è un tasto per attivare o disattivare il microfono.

Ecco la scheda tecnica completa delle cuffie gaming EasySMX V07W:

sensibilità: 118dB +/- 3dB a 1KHz

driver dinamici da 50 mm;

gamma frequenza 20Hz-20KHz;

Virtual Surround 7.1;

sensibilità microfono: -42dB +/- 3dB;

impedenza 32 Ω;

Prezzo di vendita e conclusioni – Eksa E900 Pro

Un plus, davvero non da poco, è sicuramente il prezzo di queste cuffie Eksa da gaming in recensione. Le E900 Pro infatti sullo store ufficiale costano circa 38€, ma grazie al codice sconto che trovate nel box in basso potrete ottenere un 15% di sconto, che ci portano a determinate conclusioni. Ad essere onesti, a questo prezzo non si trova chissà che cosa a livello di qualità, ma queste cuffie si distinguono per ciò che offrono all'utente che, essendo consapevole di quanto spende, si ritroverà un prodotto ben più prestante di quanto si pensi. Insomma, le promuoviamo senza dubbio.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu