Se state cercando un notebook economico ma le classiche soluzioni proprio non vi vanno a genio, allora ecco la soluzione che fa al caso vostro. T-Bao T-BOOK X10 è un laptop low budget per tutte le tasche, con un display ampio, un processore AMD e qualche piccola chicca, in offerta con codice sconto.

Codice sconto T-Bao T-BOOK X10: il notebook completo, per tutte le tasche

Per quanto riguarda la compagnia cinese, in varie occasioni ci siamo trovati alle prese con T-Bao, brand specializzato (come vari connazionali) in soluzioni low budget che puntano forte sul rapporto qualità/prezzo. T-Bao T-BOOK X10 non fa eccezione e presenta fin da subito alcune caratteristiche interessanti. Lato design ci troviamo di fronte ad un terminale classico, con un corpo in metallo e dimensioni contenute (31.80 x 21.60 x 2.10 cm per 1.8 Kg); tuttavia a questo giro abbiamo un display IPS da 15.6″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), una soluzione ampia e adatta alla produttività.

L'altra novità è che rispetto alla stragrande maggioranza dei notebook cinesi economici, stavolta si passa dai soliti processori Intel ad un AMD Athlon Gold 3150U, dual-core a 12 nm con frequenze massime fino a 2.4/3.3 GHz. Il tutto accompagnato da 8 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 32 GB) e uno storage SSD da 256 GB (con supporto M.2). La parte grafica è affidata ad una scheda AMD Radeon VEGA 3.

Completano il quadro una telecamera per le videochiamate, un ampio touchpad con lettore d'impronte digitali, una tastiera Full Size ed una batteria da 38 Wh. Ovviamente lato software trova spazio Windows 10.

Il notebook T-Bao T-BOOK X10 è in offerta con codice sconto su Banggood: in basso trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

