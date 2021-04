Dopo aver visto la nuova versione della telecamera di sicurezza essenziale del brand, si torna su YouPin con un ennesimo prodotto interessante. Xiaomi ha lanciato un pratico filtro depuratore per rubinetto di Viomi, una soluzione composta da ben 5 tipologie di filtri ad un prezzo interessante.

Xiaomi YouPin presenta il nuovo filtro depuratore per rubinetto di Viomi | Caratteristiche & Prezzo

Ormai sta prendendo sempre più piede la buona abitudine di utilizzare acqua filtrata: spesso il rubinetto restituisce, infatti, altri contenuti di cloro e di minerati non proprio adatti per il nostro corpo. Di conseguenza spesso si opta per brocche con filtro integrato e simili. Su Xiaomi YouPin ha fatto capolino il nuovo filtro depuratore per rubinetto di Viomi (brand ormai conosciutissimo anche alle nostre latitudini), il quale offre la massima attenzione nel suo delicato ruolo. Infatti il dispositivo – che va unito direttamente al rubinetto – offre ben 5 sistemi di filtraggio.

Si parte con un filtro in acciaio inossidabile per bloccare sedimenti e particelle di grandi dimensioni, per poi passare a quello in ceramica sostituibile, destinato a particelle più piccole (come quelle della ruggine). Il sistema continua con un filtro con carbone attivo ed uno strato in tessuto non tessuto PP. Si conclude con un ennesimo modulo in acciaio inossidabile, per la massima sicurezza.

Il dispositivo è presente anche in una versione alternativa con ultrafiltro, in grado di rimuovere dall'acqua fino al 99.99% di impurità. Per quanto riguarda il prezzo del filtro depuratore per rubinetto di Viomi lanciato su YouPin, si parla di una cifra più che abbordabile: basteranno 10€ al cambio per il depuratore base con un filtro (oppure 16€ per la versione con 4 filtri).

Il modello ultrafiltro viene proposto a 12€ al cambio oppure 21€, rispettivamente con un filtro di ricambio oppure 4 unità. La confezione da 3 filtri in ceramica costa 59 yuan, ossia 7€; il box da 3 ultrafiltri viene proposta a 99 yuan, circa 12€.

