La casa di Lei Jun rinnova la sua telecamera di sicurezza per eccellenza, rendendola ancora più interessante senza andare ad impattare sul prezzo. Xiaomi Smart Camera Standard ritorna in versione 2K, con un design essenziale e discreto e varie migliorie.

Xiaomi Smart Camera Standard 2K è la nuova telecamera di sicurezza economica

Lanciata lo scorso anno come alternativa low budget, Xiaomi Smart Camera Standard 2K mantiene lo stesso look minimale già visto con il modello precedente ed un prezzo contenuto. La telecamera di sicurezza misura 60 x 48 x 67.5 mm ed è composta da un modulo che non è in grado di ruotare automaticamente (il posizionamento è quindi manuale, con un sistema di fissaggio magnetico). Il dispositivo integra un sensore grandangolare con FOV da 125° e rispetto alla generazione precedente introduce il supporto alla risoluzione 2K (2304 x 1296 pixel), offrendo quindi una qualità migliore.





Ovviamente si tratta di un dispositivo in grado di collegarsi con l'app di Xiaomi, sfruttare l'audio bidirezionale e rilevare i movimenti; presenta la connettività Wi-Fi 802.11 b/g/n e la codifica H.265. Troviamo sia la possibilità di registrare su microSD che tramite cloud.

Il prezzo della nuova versione in 2K di Xiaomi Smart Camera Standard è super contenuto: circa 16€ al cambio, ossia 129 yuan. Il dispositivo è stato lanciato in patria nelle scorse ore, ma ovviamente siamo fiduciosi per un eventuale arrivo anche alle nostre latitudini.

