Dopo il debutto del nuovo modello della gamma GTR (qui trovate la nostra recensione), Zepp ha deciso di lanciare una gradita aggiunta alla famiglia. Si tratta di Amazfit GTR 2 eSIM, versione con il supporto alla connettività LTE: ecco tutti i dettagli su caratteristiche, prezzo e disponibilità dell'indossabile!

Amazfit GTR 2 eSIM ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Parlare di design e di display è quanto mai superfluo, almeno per chi conosce bene la versione classica dello smartwatch. Infatti Amazfit GTR 2 eSIM non presenta novità da questo punto di vista: abbiamo il medesimo pannello circolare, un'unità AMOLED da 1.39″ a colori, con risoluzione 454 x 454 pixel e 326 PPI. Il corpo è in lega di alluminio, con cinturino removibile in silicone (22 mm, con sgancio rapido).

Il dispositivo è stato realizzato nella sola colorazione nera e misura 46.5 x 46.5 x 11.7 mm, per un peso di 33.7 grammi (senza cinturino). Ovviamente non manca l'impermeabilità fino a 5 ATM (50 metri).

Specifiche e caratteristiche





Ancora una volta lo smartwatch top di Amazfit offre un sensore ottico PPG con BioTracker di seconda generazione. Oltre a monitorare l'attività cardiaca ed il sonno (SomnusCare) troviamo nuovamente il supporto SpO2 (OxygenBeats). Presente la solita sfilza di modalità sportive, così come il GPS/Glonass integrato. La vera grande differenza di questo Amazfit GTR 2 eSIM sta già nel nome: infatti il dispositivo integra il supporto eSIM per la connettività 4G. In questo modo è possibile sfruttare microfono e speaker per effettuare chiamate senza l'ausilio dello smartphone. Inoltre è possibile ricevere SMS e rispondere tramite risposte rapide (oppure con un testo completo, ma in questo caso utilizzando l'app companion).

Completano il pacchetto il Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth 5.0, NFC e la solita sensoristica di rito (comprensiva di barometro e modulo per la luce ambientale).

Amazfit GTR 2 eSIM ufficiale: prezzo e disponibilità

Amazfit GTR 2 eSIM è attualmente disponibile solo in Cina, al prezzo di circa 258€ al cambio (1.999 yuan); non è dato di sapere se e quando arriverà anche in Italia, ma di certo il debutto di un simile modello alle nostre latitudini potrebbe rappresentare un'occasione ghiotta per Zepp. Comunque non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. Dita incrociate (se siete interessanti)!

