Xiaomi, Redmi e POCO ad un prezzo super su Goboo

Scegliere un nuovo smartphone è diventato talmente semplice da sembrare complesso per la vastità di modelli a ottimo prezzo presenti sul mercato. Questo anche grazie a Xiaomi, insieme ai sui partner Redmi e POCO, che hanno abbassato la soglia del prezzo pur fornendo smartphone di qualità, come quelli in offerta con codice sconto su Goboo, di cui vi riportiamo una selezione dei più interessanti.

Xiaomi, POCO, Redmi: i migliori smartphone in offerta con codice sconto su Goboo

Il primo della serie di smartphone dell'universo Xiaomi degno di nota è senza dubbio POCO M3 Pro 5G, uno dei 5G più economici e performanti sul mercato con il suo chipset Dimensity 700 e fino a 6/128 GB di storage. Oltre a ciò, si avvale anche di un ottimo display Full HD+ da 6.5″ e refresh rate a 90 Hz, spinto da una batteria da 5.000 mAh e con sensori fotocamera da 48+2+2 MP. Trovate qui la recensione.

Se volete invece un Redmi, potete salire di livello con l'ultimo arrivato Note 10 Pro, che non solo si avvale di un display AMOLED a 120 Hz, ma è anche dotato di una potente fotocamera da 108 MP, un chipset Snapdragon 732G e fino a 8/128 GB di storage. Anche la batteria non è da meno considerando la capienza di 5.020 mAh ricaricabili velocemente a 33W. Presente anche uno speaker stereo Hi-Res. Anche per lui, è presente una recensione.

Infine, nel caso voleste acquistare uno Xiaomi, potete trovate il sempre ottimo Mi 10T, che in entrambe le configurazioni di memoria può essere un'ottima alternativa anche ad alcuni top gamma attuali, specie con il suo Snapdragon 865 e soprattutto un display a 144 Hz, senza dimenticare la fotocamera da 64 MP. Nel caso foste curiosi di capire come va, vi lasciamo la recensione.

Potete ottenere tutti questi smartphone ad un ottimo prezzo grazie al codice JULDIS, che vi porta in dono uno sconto di 10€ sulla selezione di prodotti sullo store di Goboo che trovate a questo link. La promozione è valida fino al 19 luglio 2021. Ricordiamo che tutti i prodotti sono con spedizione da Europa. Per i primi 100 ordini su smartphone Xiaomi e POCO, è prevista una T-shirt Xiaomi in omaggio.

