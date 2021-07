ColorOS regina della fluidità a metà 2021, sorpresa Red Magic OS

Per poter utilizzare al meglio uno smartphone, il software a lui annesso dev'essere fluido. Una regola fondamentale che negli anni è andata a migliorarsi. E questo lo sa bene OPPO, che vede la sua ColorOS incoronata interfaccia più fluida della prima metà del 2021 da Master Lu, dopo aver visto il flagship Find X3 Pro nella stessa categoria.

ColorOS interfaccia più fluida di metà 2021, i gaming phone sul podio ma c'è un perché

Secondo proprio Master Lu, è quasi una sorpresa trovare la ColorOS al primo posto, dato l'enorme numero di modelli che OPPO ha sfornato da quando è iniziato il 2021. Questo anche perché, il criterio di valutazione tiene conto del fatto che sono più in alto i brand che hanno lanciato meno modelli, come nel caso di Red Magic OS e ROG OS, rispettivamente seconda e terza UI più fluide.

E le altre? Al quarto posto, quindi sicuramente a fuoco con quanto spiegato, c'è la ColorOS per OnePlus, seguite dalle ottime Flyme di Meizu e la Realme UI (sempre affiliata ad OPlus). Più in basso ma comprensibilmente visti i criteri, ci sono la MIUI (settima) e HarmonyOS (ottava). Indietro la OriginOS di vivo, mentre chiude la Top 10 la One UI di Samsung, che come Xiaomi e Huawei hanno prodotto un grandissimo numero di modelli su cui sono installate tali interfacce.

