OPPO Find X3 Pro incoronato smartphone più fluido da Master Lu

La fluidità, al netto delle prestazioni, della fotocamera e altre componenti, è il vero quid di ogni utente di smartphone. E ci sono alcuni smartphone che in questo sono un'assoluta certezza, come OPPO Find X3 Pro, incoronato da Master Lu come smartphone più fluido di metà anno 2021.

OPPO Find X3 Pro si conferma un campione, Realme GT secondo smartphone più fluido

Come si districa quindi la speciale classifica di Master Lu? Si vanno a prendere, come abbiamo detto, gli smartphone più fluidi usciti entro il 30 giugno 2021, quindi di base è la classifica con i player più importanti dell'intero anno tecnologico. E per questo, la vittoria di Find X3 Pro con 199.7 punti ha ancora più senso. Ma chi c'è dietro di lui? Sul podio, forse a sorpresa forse no, c'è Realme GT, vero grande outsider del 2021 e poi Red Magic 6 Pro, smartphone che resta quindi molto promettente.

E chi chiude la Top 10? Al quarto posto troviamo uno smartphone che possiamo considerare per “nostalgici”, visto che Huawei Mate 40 Pro 4G ha totalizzato ben 182.68 punti. Sorpresa in “negativo” ROG Phone 5 al quinto posto seguito da OnePlus 9 Pro. Settimo posto per iQOO 7, che supera Meizu 18 Pro, Mi 11 Ultra (unico Xiaomi della classifica) e vivo X60 Pro+. Insomma, ci sono proprio tutti e l'ultimo flagship di OPPO li tiene tutti dietro.

Vi aspettavate un risultato del genere, credete che OPPO abbia fatto un lavoro molto importante per i nuovi Find? Fatecelo sapere nei commenti e se volete, potete consultare sia la recensione testuale che video (che trovate sopra) di Find X3 Pro.

