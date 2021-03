Con l'avvento del 5G e della sua normalizzazione, la connessione e soprattutto le telefonate non sono più le stesse. E proprio per le chiamate, con il 5G arriva la tecnologia VoNR a 700 MHz, che vi spieghiamo cos'è, che si adatterà presto agli smartphone con Snapdragon 870, come Xiaomi Mi 10S e Redmi K40.

Redmi K40 e Xiaomi Mi 10S con Snapdragon 870 hanno il supporto al VoNR: che cos'è e perché è importante

Prima di capire come migliorerà le chiamate degli smartphone mid-top range di Xiaomi e Redmi, bisogna capire che cos'è il VoNR, perché è importante e cosa c'entra con il 5G. Come sapete, con il 4G le chiamate gestite direttamente da tale connessione e non con il segnale standard sono chiamate VoLTE (cioè Voice over Long Term Evolution). Per il 5G invece, questa tecnologia si riadatta e diventa Voice over New Radio, cioè sul segnale diretto 5G. Capirete che è importante questo passaggio per adattare alla nostra quotidianità la nuova connessione e soprattutto per migliorare le chiamate tramite servizi digitali come le app di messaggistica.

Per questo, un'adozione diretta del supporto a smartphone venduti su larga scala come Redmi K40 (che diventerà POCO F3 da noi molto probabilmente) e Xiaomi Mi 10S, che ci si aspetta possa approdare anche in Occidente, è fondamentale per arrivare ad una maggiore copertura del VoNR che si basa su di un canale a 700 MHz. La scelta è ricaduta sugli smartphone con Snapdragon 870 proprio perché sono in prevalenza cinesi e proprio in Cina il passaggio alle frequenze a 700 MHz diventerà obbligatorio dal 1° ottobre 2021.

Nel nostro paese è ancora quasi “utopistico” parlare di questa tecnologia, non essendo il 5G ancora totalmente integrato, ma in un futuro non lontano avere smartphone già predisposti sarà sicuramente importante e senza “traumi” tecnologici in questo senso. Molto probabile che oltre a Xiaomi e Redmi, vedremo con tale supporto anche Motorola Edge S, OPPO Find X3 e gli altri con il chipset mid-top di Qualcomm.

N.B. La connessione 5G VoNR dovrebbe essere già supportata dagli Snapdragon 888, l'articolo verte però sulla possibilità di abbassare il prezzo di questo supporto su terminali di fascia più bassa rispetto a quella flagship.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu