Non potete regolare la luminosità della MIUI 12? Non siete i soli

Non sembra accennare a placarsi il tanto chiacchierato fenomeno dei bug che affliggono la MIUI 12 di Xiaomi. Ne parliamo spesso nel nostro articolo dedicato, ma quello di cui vi parliamo oggi è la prima volta che ne sentiamo parlare. Purtroppo in più occasioni l'ultima versione della UI di Xiaomi si è dimostrata essere fallace sotto diversi punti di vista: notifiche rotte, icone che si spostano, app che non si aggiornano, per citarne soltanto alcuni. Potremmo parlare dei fastidi riscontrati sul sensore di prossimità, ma di quello tratteremo a breve in un articolo apposito.

Nella MIUI 12 c'è un bug software che colpisce la regolazione della luminosità

Con l'introduzione della MIUI 12, gli smartphone Xiaomi hanno accolto il Control Center, una schermata che separa i Quick Toggles dalla tendina delle notifiche. Un elemento che ha fatto molto discutere, non soltanto per la “somiglianza” con una altra celebre interfaccia, ma anche per alcuni bug riscontrati. Uno di questi riguarda una delle diverse scorciatoie presenti, cioè la barra di regolazione della luminosità, elemento essenziale per la fruizione della UI nel quotidiano.

Come dimostra un video esplicativo postato su Reddit, quando si interagisce con il Control Center può capitare che la regolazione della luminosità non funzioni. Più precisamente quando si espande la schermata del Control Center, portando la barra verso il basso. In tale circostanza, toccando la barra non si sposta il regolatore, costringendo l'utente a tenere il Control Center in modalità compatta.

Secondo le segnalazioni raccolte, questo bug dovrebbe essere comparso con la MIUI 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6 e 12.0.8, ma potrebbe essere presente anche in altre versioni della ROM. Stando agli utenti nel thread Reddit, il bug è stato riscontrato su Xiaomi Mi 9T Pro, Mi Note 10, Redmi Note 9S, Note 8 Pro e POCO X3 NFC, ma potrebbero essercene altri. Per esempio, io ho un Mi 10T Pro con MIUI 12.1.2.0 EEA ma non ho questo problema.

Se anche voi vi siete imbattuti in questo bug, un utente fa presente che potrebbe trattarsi di un'incompatibilità con i temi di terze parti. In caso non si risolvesse, l'unica cosa sarà attendere un update di fix.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu