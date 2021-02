Problemi per Xiaomi: la MIUI 12.1 “rompe” WhatsApp

Ricevere un nuovo aggiornamento come la MIUI 12.1 può essere un'ottima notizia per gli utenti XiaomiAndroid 11, se non fosse che può significare aver problemi con le notifiche di WhatsApp. Nel mentre ci accingiamo a scoprire le novità della MIUI 12.5, diversi smartphone hanno ricevuto questo aggiornamento, in particolar modo quelli che sono stati aggiornati ad . Purtroppo, come può capitare quando si aggiorna un software, una buona notizia può essere accompagnata da una decisamente meno piacevole.

L'aggiornamento alla MIUI 12.1 ha creato problemi con le notifiche di WhatsApp su Xiaomi

Innanzitutto, quali smartphone hanno ricevuto l'aggiornamento alla MIUI 12.1? Ad oggi sono i seguenti: Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Lite 5G, Mi 10 Youth, Mi 10T/10T Pro, Mi Note 10 Lite, Mi CC9 Pro, Redmi K30, K30 5G, K30i, K30 Pro e POCO F2 Pro. In questo elenco abbiamo incluso anche i modelli che hanno già ricevuto la MIUI 12.2, release successiva che potrebbe anch'essa avere il bug di cui vi sto per parlare.

Secondo le segnalazioni della community, l'aggiornamento ad Android 11 arrivato con MIUI 12.1 ha introdotto un problema con le notifiche di WhatsApp. Come potete vedere in questo screenshot, le notifiche non sono raggruppate in un'unica tab, bensì tutte separate, occupando uno spazio decisamente eccessivo nella tendina. Inoltre, possono essere presenti anche dei bug grafici per la visualizzazione dei nomi della chat, con immagini nere e quadrate che li confondono.

Questo è un problema sopraggiunto con il rilascio di Android 11 e riguarda le release con MIUI 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 (1, 2, 3, 4). Inoltre, sembra che alcune segnalazioni parlino dello stesso problema anche per altre app come Telegram, facendo capire che il bug non riguarda strettamente WhatsApp ma le notifiche in generale. Non resta che sperare che sia rilasciato presto un fix software per risolvere questo fastidio.

