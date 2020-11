Xiaomi ha un problema con gli aggiornamenti di sistema della MIUI 12

A quanto pare la MIUI 12 sta dando non poche gatte da pelare al team di sviluppatori di Xiaomi, vista la quantità di bug riscontrati. L'ultimo firmware ha comportato varie problematiche a coloro che hanno aggiornato gli smartphone che hanno già ricevuto il major update. Questa volta il problema riguarda gli aggiornamenti delle app di sistema, con numerose segnalazioni riguardo l'impossibilità di effettuarli.

LEGGI ANCHE:

MIUI 12 e 11: tutti i bug sugli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Xiaomi e MIUI 12: un bug colpisce gli aggiornamenti delle app di sistema

Come dimostrano le segnalazioni, anche comparse su Reddit, gli utenti con smartphone aggiornato alla MIUI 12 non riescono ad aggiornare le app di sistema. Pur avendo ricevuto la notifica della presenza di updates disponibili, provando ad aggiornarle si ottiene il messaggio di errore “Impossibile eseguire il download“. Raccogliendo le testimonianze su Reddit e non, gli smartphone afflitti da questo bug sono molteplici: Xiaomi Mi 8, Mi 9 Lite, Mi 9 SE, POCO F2 Pro ed altri ancora.

Ma non solo: c'è anche chi ha un Redmi 9 con MIUI 11 ed ha lo stesso problema, quindi non pare essere vincolato alla 12esima versione della UI. Vedremo se Xiaomi riuscirà a mettere una pezza a questo fastidioso bug software della MIUI.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu