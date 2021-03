Ormai prossimi alla primavera 2021, si inizia già a pensare come rinfrescare casa propria al meglio (specie con gli eventi attuali). Come spesso accade, ci pensa Xiaomi, che con Mijia lancia il nuovo condizionatore Air Conditioner Sleep Edition, pensato per il funzionamento durante il sonno notturno ad un prezzo in linea con il mercato.

Xiaomi Mijia Air Conditioner Sleep: tutto sul condizionatore che non disturba il sonno notturno

Il design del nuovo condizionatore Mijia è molto vicino a quello di prodotti della stessa categoria e catena, quindi bianco minimale e mini-oblò sul lato destro che funge da monitor. Per quanto riguarda le funzioni, abbiamo una potenza da 2.600 frigorie (circa 9.000 BTU), che si adatta perfettamente per le stanze di circa 15 mq. Ma la vera chicca di questo elettrodomestico è la modalità ultra-silenziosa che permette di raggiungere una rumorosità massima di soli 18 dB. Insomma, non avrete fastidi mentre cercate il fresco durante la notte.

Ed infatti, questa funzione permette di regolare al meglio la modalità Sleep, che regola la temperatura per tutta la notte conciliando il sonno. A questo si aggiungono le note funzioni smart possibili tramite la completa applicazione Mi Home e i vari assistenti vocali supportati. Essendo poi un condizionatore con pompa di calore, può servire anche per riscaldare la stanza in cui è apposto.

Il nuovo Xiaomi Mijia Air Conditioner Sleep Edition arriva ad un prezzo al cambio di circa 271€, cioè 2.099 yuan, che è effettivamente in linea con i prezzi per questo tipo di prodotto. Quanto alla distribuzione occidentale, ahinoi, non vi sono notizie così come gli altri condizionatori del brand, almeno fin quando non arriveranno ufficialmente anche alle nostre latitudini.

