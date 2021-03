Dopo il debutto ufficiale in Europa (qui trovate tutti i dettagli) finalmente il nuovo top di gamma della casa di Lei Jun è pronto per il debutto anche dai noi. Siete pronti a mettere le mani sull'ultimissimo flagship della compagnia cinese? E allora bando alle ciance ed ecco dove comprare Xiaomi Mi 11 in Italia, con tutti i dettagli su prezzo e disponibilità.

Xiaomi Mi 11 arriva in Italia: dove comprare il nuovo top di gamma

Il super top di gamma di Xiaomi debutta in Italia nelle colorazioni Midnight Grey e Horizon Blue, al prezzo di 799.90€ per la configurazione da 8/128 GB; se invece puntate al massimo, la versione da 8/256 GB viene proposta a 899.90€. Non temete perché per l'occasione l'azienda ha annunciato anche delle offerte lancio davvero niente male che vi permettono di acquistare il top di gamma a prezzo scontato. Ma dove comprare Xiaomi Mi 11 in Italia?

Mi Store e mi.com

Ovviamente i Mi Store sono la prima risposta a questa domanda: fino al 7 marzo, con l'acquisto del device presso i punti vendita fisici e online di Mi Store Italia, si potrà infatti portare a casa insieme al flagship un secondo prodotto a scelta tra Mi Compact Projector, Mi TV 4S 43″ o Mi Watch, pagando in aggiunta solamente il costo dell'IVA del secondo prodotto.

Acquistando invece su mi.com, a partire dalle 13:00 del 2 marzo e fino al 14 marzo, sarà possibile ricevere vari vantaggi tra cui un Mi Watch in regalo, uno sconto di 150€ alla conferma dell'acquisto e un conteggio doppio dei Mi Point per accumulare più rapidamente punti e ottenere ulteriori sconti sui prodotti Xiaomi.

Inoltre, per tutti coloro che hanno uno smartphone da permutare questa è l'occasione giusta per provare il nuovo servizio di “trade-in”: oltre alla valutazione del proprio smartphone usato, dal 2 al 14 marzo sarà possibile ottenere un coupon sconto del valore di 50€ valido per l'acquisto di Mi 11 5G, e cumulabile alle altre offerte attive!

Amazon

Il nuovo Xiaomi Mi 11 5G sarà disponibile anche su Amazon a partire dalla mezzanotte del 2 marzo. Per due settimane, la configurazione da 8/128 GB sarà acquistabile in 12 rate senza costi extra, con uno sconto immediato di 150€ nel carrello, alla conferma dell'acquisto. Inoltre, fino al 21 marzo, incluso nel prezzo sarà possibile ottenere anche un Mi Watch. Per trovare il nuovo top di gamma, date un'occhiata allo store Xiaomi presente su Amazon (lo trovate a questo link).

Volete saperne di più sul nuovo flagship di Xiaomi? Allora date un'occhiata alla nostra recensione completa della Lei Jun Edition. Inoltre se state pensando a cover e pellicole per proteggere il vostro acquisto, qui trovate le migliori alternative.

