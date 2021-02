Nonostante si parli già di MIUI 12.5 e addirittura MIUI 13, Xiaomi è ancora alle prese con vari bug che infestano l'ultima MIUI 12. Di recente abbiamo parlato del problema delle notifiche, ma di recente ne è stato scovato un altro altrettanto fastidioso. Potreste averlo riscontrato anche voi, dato che riguarda anche le ROM Global ed EEA. In poche parole, il launcher resetta il posizionamento delle icone nella home, cancellando tutte le modifiche applicate dall'utente.

Nella MIUI 12 c'è un bug fastidioso che sposta le icone nella home degli Xiaomi

Anch'io sono stato colpito da questo bug della MIUI 12 di Xiaomi. Inizialmente pensavo fosse un problema legato alla Beta che avevo installato, ma si è prontamente ri-verificato anche con l'installazione dell'ultima MIUI 12 Global Stabile per Xiaomi Mi 10T Pro. Come potete vedere dagli screenshot, le icone nella home vengono tutte messe alla rinfusa ad ogni riavvio dello smartphone.

Cercando qualche dettaglio in rete, ho scoperto che si tratta di un bug relativo ad alcune determinate versione del launcher di sistema di Xiaomi. Se anche voi lo state riscontrando, è probabile che (come me) abbiate la versione 4.19.0.2353-02031 dell'app in questione.

Fortunatamente ho risolto installando una versione più recente del MIUI System Launcher. E potete farlo anche voi scaricando il file APK da APKMirror: io ho scaricato l'ultima 4.22.0.2908-02011716, perciò con questa versione dovreste risolvere. Per quanto si tratti di una versione alpha del launcher, il bug non si ripresenta, mentre per la versione stabile potrebbe essere necessario attendere ancora.

Vi ricordiamo che trovate molti dei bug presenti in MIUI 12 e 11 nel nostro articolo dedicato.

